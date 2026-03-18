La Casa Blanca desacreditó las afirmaciones del exdirector de Antiterrorismo: “El comandante en jefe determina qué constituye o no una amenaza”
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, emitió un extenso comunicado con el objetivo de desacreditar a Joe Kent después de que el director del Centro Nacional de Antiterrorismo anunciara su renuncia y afirmara que “Irán no representaba ninguna amenaza inminente” para Estados Unidos.
Donald Trump “tenía pruebas sólidas y convincentes de que Irán iba a atacar primero a Estados Unidos”, dijo Leavitt y añadió que dichas pruebas “fueron recopiladas a partir de numerosas fuentes y factores”.
“El comandante en jefe determina qué constituye o no una amenaza, porque es él quien está constitucionalmente facultado para hacerlo, y porque el pueblo estadounidense acudió a las urnas y le confió a él, y solo a él, la facultad de tomar esas decisiones finales”, dijo Leavitt, en la que fue la primera reacción pública del Gobierno de Trump al anuncio de Kent.
Karoline Leavitt, calificó como “insultante y ridícula” la acusación de que la guerra en Irán responde a la presión de Israel y su influyente lobby en Estados Unidos. Estas declaraciones se producen después de que Joe Kent presentara su dimisión como director del Centro Nacional de Contraterrorismo estadounidense, argumentando que no podía respaldar el actual conflicto con Irán debido a diferencias irremediables con la Administración Trump.
Según informó la Casa Blanca, los motivos expresados por Kent han sido tachados de “falsos” y “absurdos”, además de afirmar que su renuncia no tiene relación con falta de fundamentos en la política de seguridad nacional de Washington.
La portavoz reprochó al exfuncionario que negara la existencia de una amenaza inminente de Irán hacia Estados Unidos, el cual fue el argumento central esgrimido tanto por Donald Trump como por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para justificar la ofensiva sorpresa contra Teherán. Según reiteró Leavitt, esa postura de Kent se asemeja a la sostenida por los demócratas y algunos medios liberales, quienes, a juicio de la Casa Blanca, han repetido esa crítica de forma recurrente.
Para la Casa Blanca, Irán representa “el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo”, señalando además que ese país “mató con orgullo a estadounidenses, libró una guerra contra nuestro país y nos amenazó abiertamente hasta el lanzamiento de la Operación ‘Furia Épica'”.
Leavitt precisó, según reportó la oficina presidencial, que Trump tomó la determinación de coordinar un ataque conjunto con Israel con el objetivo de disminuir considerablemente el peligro para la vida de ciudadanos estadounidenses, en previsión de un posible primer ataque del régimen iraní. La acción buscaba enfrentar de forma directa esa amenaza a los intereses de seguridad nacional del país.
Respecto a la influencia de actores externos en la administración estadounidense, Leavitt rechazó de forma categórica la alegación de Kent de que la guerra en Irán se debe a la supuesta presión de Israel o su entorno de lobby en el país norteamericano. Calificó tal acusación de “insultante y ridícula” y reiteró que el presidente “ha sido extraordinariamente coherente” en su postura de que Irán no debe adquirir armas nucleares. Añadió que, como testigo del proceso cotidiano de toma de decisiones, podía afirmar que el presidente siempre prioriza los intereses de Estados Unidos.