La Carrera Nocturna “Ciudad de Paraná” se realizará el 7 de marzo: reprogramación y reintegros
Se ultiman detalles para la quinta edición de la Carrera Nocturna “Ciudad de Paraná”, organizada por la Municipalidad de Paraná, que fue reprogramada para el sábado 7 de marzo a las 20 horas.
Los atletas se preparan para las dos distancias que contempla la prueba: 10 kilómetros competitiva y 5 kilómetros competitiva y recreativa. Debido al cambio de fecha y a la alta demanda, no se abrirán nuevos cupos de inscripción por el momento. Sin embargo, a medida que se produzcan bajas, se habilitarán automáticamente nuevos lugares hasta completar el número actual de participantes.
Aquellos corredores que no puedan participar en la nueva fecha, podrán solicitar el reintegro del importe abonado en concepto de inscripción. Para ello, deberán completar un formulario con los datos: DNI y alias del titular de la cuenta bancaria.
Fecha límite para solicitar devolución: viernes 27/02/2026 a las 15:00 horas.
Vencido ese plazo, no se recibirán solicitudes de reintegro y se entenderá que el corredor participará el sábado 7 de marzo. No se aceptarán solicitudes por medios distintos al formulario indicado.
Link para solicitar reintegro: www.encarrera.com.ar/parana/devolucion
Plazo de devolución: el reintegro se realizará a la brevedad posible, con un mínimo de 72 horas desde la carga de la solicitud y como tope el 10 de marzo de 2026.