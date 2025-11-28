La carne, protagonista principal, en la estampida de precios de alimentos en noviembre
Los precios de los alimentos se mantuvieron sin cambios en la última semana de noviembre, pero esa estabilidad no alcanzó para compensar los aumentos registrados durante los primeros días del mes. Según mediciones privadas, noviembre se encamina a cerrar con la inflación mensual de alimentos más elevada desde abril.
La consultora LCG estimó que la inflación promedio de alimentos del mes fue del 3,3%, mientras que las proyecciones de EcoGo y Analytica anticipan que la inflación general superaría el 2,3% registrado en octubre.
La carne volvió a liderar los aumentos
La carne fue nuevamente el factor de mayor incidencia tanto en el mes como en la última semana. De hecho, si se la excluyera del cálculo semanal, se habría registrado una deflación del 0,5%. Por cuestiones estacionales vinculadas al consumo y al ciclo ganadero, los precios del sector tienden a acelerarse en el último bimestre del año, y 2025 no parece ser la excepción.
Durante la cuarta semana, mientras el promedio general de alimentos no mostró variaciones, la carne aumentó 1,8%, aportando 0,56 punto porcentual al índice general. En contraste, otros rubros subieron mucho menos: 0,4% en panificados, cereales y pastas, y 0,4% en azúcar, miel, dulces y cacao.
El comportamiento mensual
Al analizar el mes completo, las diferencias entre rubros fueron notorias. Aunque Productos lácteos y huevos registró la mayor baja semanal (–3,2%), fue el que más aumentó en el mes, con un 5,4%, seguido por Carnes, que avanzó 3,9%. Debido al peso que tiene la carne en la canasta familiar, su incidencia en la inflación de alimentos fue la más alta, con 1,19 punto del 3,3% total.
Otros rubros mostraron bajas semanales: Aceites (-0,1%), Verduras y frutas (-0,4%), Condimentos (-0,5%), Bebidas e infusiones (-0,8%) y Productos lácteos y huevos (-3,2%). Comidas listas para llevar fue el único rubro sin cambios.
La inflación general de noviembre
Aunque los alimentos son el componente de mayor peso en el consumo, no explican por sí solos la inflación general, donde también inciden aumentos en servicios públicos, indumentaria, medicina prepaga, educación, turismo y recreación, entre otros.
La consultora Analytica prevé una inflación general del 2,3%, similar a la de octubre, mientras que EcoGo proyecta un 2,5%, lo que marcaría el registro más alto desde abril. En cualquiera de los escenarios, se confirmaría la continuación del freno al proceso de desinflación que venía observándose hasta mayo.
Según EcoGo, los alimentos subieron 0,4% en la tercera semana, y su proyección de una inflación general del 2,5% estuvo influida por la baja en verduras. Analytica, en tanto, midió una suba semanal del 0,7% en alimentos, con un acumulado de 2,9% en cuatro semanas y una proyección general del 2,3%.