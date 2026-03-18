La carne no para de subir y presiona al resto de la cadena alimentaria
Los precios de los cortes de carne vacuna registraron un aumento del 7,4% en febrero, muy por encima del promedio de la inflación mensual, de acuerdo con datos provistos por los frigoríficos agrupados en CICCRA.
Entre los cortes más afectados, el cuadril y la nalga lideraron las subas con incrementos cercanos al 8%, seguidos por la paleta con 8,1% y la carne picada con 7,1%. Por su parte, el asado aumentó 5,7%.
El precio del kilo de asado se sitúa en torno a los $16.850, mientras que cortes como el cuadril y la nalga ya superan los $19.000 y $20.000, respectivamente.
En el caso del pollo entero, la suba fue aún mayor, alcanzando un 10,2% mensual, según informó la Agencia Noticias Argentinas. No obstante, en términos interanuales, el pollo muestra un aumento menor del 45%, lo que implica un abaratamiento relativo frente a los cortes vacunos.
Este fuerte incremento en el precio de la carne se debe, en gran parte, a una recomposición de precios tras la caída de la oferta ganadera, afectada por condiciones climáticas adversas en años anteriores. Este factor ha impulsado los valores del ganado en pie, trasladándose directamente a los precios al consumidor.
En comparación interanual, el rubro carnes y derivados sigue liderando los aumentos en el sector de alimentos, con un incremento del 54,1%. A nivel de cortes, los aumentos son aún más significativos: el asado acumula un alza del 67,6% en el último año, seguido por el cuadril con 65,9%, la paleta con 65,7%, la nalga con 62,1% y la carne picada con 56,6%.
En promedio, el precio de los cortes vacunos trepó 63,6% interanual, superando notablemente el nivel general de inflación, que se situó en 33,2%.
A pesar de que algunos componentes del rubro alimentos han mostrado señales de desaceleración —como frutas y verduras, que incluso registraron caídas mensuales—, la carne se reafirma como uno de los principales factores de presión sobre el índice inflacionario.