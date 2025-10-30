La carne argentina brilló en Ámsterdam: obtuvo 29 medallas en el World Steak Challenge y se ubicó entre las tres mejores del mundo
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación celebró que la carne vacuna argentina obtuvo 29 medallas en la 11ª edición del World Steak Challenge, realizada en Ámsterdam, Países Bajos, consolidándose como una de las tres mejores del mundo.
El World Steak Challenge, creado en 2015, busca ofrecer un sello internacional de calidad que respalde la producción de carne premium a nivel global. Este certamen brinda a los productores de todo el mundo la oportunidad de comparar la calidad del producto, la genética bovina y los estándares de procesamiento en una competencia reconocida mundialmente.
La excelencia argentina
A lo largo de los años, la carne argentina se ha posicionado entre las más reconocidas del planeta. Su territorio vasto y fértil, las pasturas naturales, un clima óptimo y productores ganaderos de excelencia, respaldados por un sólido programa sanitario y un desarrollo genético de clase mundial, conforman los pilares de este nuevo reconocimiento internacional.
Entre sus principales virtudes, destacan la terneza, la jugosidad y el aroma característico, cualidades que le otorgan un sabor distintivo e inconfundible frente a otras carnes a nivel global.
Beneficios nutricionales
La carne producida en Argentina también se distingue por sus propiedades nutricionales: contiene mayores niveles de ácidos grasos Omega-3 y un equilibrio superior entre Omega-3 y Omega-6, fundamentales para la salud cardiovascular, la función inmunológica y la protección de la visión, entre otros beneficios.
Política agropecuaria y competitividad
Desde la Secretaría de Agricultura remarcaron que el éxito internacional de la carne argentina se da en el marco de una política agropecuaria orientada a liberar el comercio, promover la producción ganadera y eliminar regulaciones que afectaban la rentabilidad de los productores.
De esta manera, Argentina reafirma su liderazgo en calidad cárnica y fortalece su posición como referente mundial en exportación de carne vacuna.