La carita… Novaresio se enteró tarde que estaba criticando a una intendenta del PRO
Las inundaciones en la localidad bonaerense de 9 de Julio generaron perdidas millonarias y denuncian daños irreversibles. El conductor de A24, Luis Novaresio, protagonizó un incómodo momento mientras entrevistaba sobre la delicada coyuntura a una productora rural.
La grave situación hídrica que atraviesa la localidad de 9 de Julio afecta a miles de hectáreas productivas. Por este motivo, los vecinos lanzaron fuertes reclamos contra las autoridades locales.
El conductor de A24, Luis Novaresio, se quiso hacer el picante con la intendenta pero se llevó una sorpresa en vivo al descubrir que María José Gentile integra el PRO.
Por favor no se pierdan la cara de Novaresio cuando se entera la intendenta es del PRO.
-El Municipio nos sigue cobrando Impuesto al Camino y tenemos todo inundado
-Quién es la intendenta??
-Gentile
-Gentile, le está cobrando el Impuesto al Camino y no tienen caminos. A ver de… pic.twitter.com/ao6UNA3WYC
— PAMPA✌️ (@Pampa139) November 3, 2025
Josefina, productora rural local, apuntó contra la intendenta al señalar que el municipio “sigue cobrando Impuesto al camino y no tenemos ningún camino”.
“A ver de qué partido es…”, señaló Novaresio con la neta sensación que se imaginaba sería del PJ o K. “Es del PRO”, le dijeron, y el gesto de su cara se hizo viral en pocos minutos…