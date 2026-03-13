La cantidad de familias con atraso de pago en tarjetas de crédito y préstamos es la más alta en 20 años
La cantidad de hogares que acumulan saldos impagos por tarjetas de crédito o préstamos personales ya es la más alta en más de dos décadas y afecta a todos los principales bancos del sistema.
Solo al considerar la deuda con billeteras virtuales, el 25% tiene demoras mayores a tres meses. Se suma un elemento adicional: con un nivel más bajo, también hay alerta por la falta de normalidad de los pagos en las empresas.
Un grupo de consultoras analizó los últimos datos a disposición del Banco Central, que fueron actualizados recientemente con información hasta el fin de enero. Entre las conclusiones, se pone de relieve como señal de alarma que la cuestión de la mora en los créditos ya se convirtió en “un fenómeno macro”.
Sin embargo, el Gobierno considera que se trata de un problema “temporal” y que debería normalizarse en la medida en que vuelva a bajar la inflación y caigan las tasas de interés, según afirmó en una entrevista esta semana el secretario de Finanzas, Federico Furiase.
No obstante, por contrapartida, los bancos reconocen que se trata de un tema relevante y empezó a impactar en sus balances.
La irregularidad del crédito, es decir los atrasos en los pagos y las deudas acumuladas se pueden analizar en tres sectores diferenciados: los de familias con el sistema bancario, los de familias hacia entidades no financieras (billeteras virtuales, fintech o cadenas comerciales) y los de empresas.
Para el primer segmento, la mora de hogares tocó en enero “nuevos máximos en más de dos décadas” al llegar a 10,6% del total.
Según sus estimaciones, los 25 principales bancos del sistema experimentaron un aumento en la mora familiar “lo que habla de un fenómeno macro”, dijeron. Dicho de otra forma: aseguran que ya no se trata de un tema puntual sino de un problema generalizado.
En cuanto a la deuda de los hogares con otras entidades que dan crédito sin ser bancos, se detectó que la irregularidad en los pagos normales fue mucho más alta que hacia las entidades financieras tradicionales y llegó en enero al 23,9%.
Se agrupan en este listado entidades como billeteras virtuales (Naranja X y Mercado Pago concentran el 51% del mercado), fintech, supermercados, cadenas de electrodomésticos e incluso marcas automotrices que ofrecen financiamiento propio.
Del mismo modo se refleja el avance de los morosos “irrecuperables”, es decir, los que tienen demoras mayores a un año para la devolución del crédito: son el 8% total de los saldos prestados, casi el triple que un año atrás. Y el 25% del total tiene al menos tres meses de atraso.
De manera general, las tasas de las entidades no financieras son mucho más altas que los bancos; en febrero la tasa efectiva real (es decir, por encima de la inflación) alcanzó el 40% para los préstamos personales en bancos, estimándose que “probablemente haya rondado el 150% en no financieras”. En los dos casos, el costo financiero total (CFT) lo estimaron como “muchísimo más alto”.
Bajar la volatilidad de las tasas de interés “cortas” del sistema, que se vieron alteradas desde mediados del año pasado tras el fin de las Lefi del Banco Central, podría contribuir a reducir el costo del financiamiento, por lo cual es inevitable preguntarse si con otra política de tasas no se conseguiría mayor estabilidad.
Entre las empresas en términos generales los porcentajes de mora son menores y alcanzaron a fin de año el 2,7%. Parte de la explicación es que la mayor parte del financiamiento se concentra en unas pocas grandes empresas, lo que tiende a “suavizar” ese número global.
Pero en un análisis en profundidad sobre cantidad, tamaño y rubros de las empresas, hay segmentos de la actividad que atraviesan severas dificultades financieras.