La Cancillería argentina manifestó su solidaridad con el pueblo de Australia, en particular con la comunidad judía por el atentado en Sidney
El Ministerio de Relaciones Exteriores difundió un comunicado condenando el atentado ocurrido este domingo en una popular playa de Australia: “La República Argentina condena enérgicamente el ataque terrorista perpetrado en el día de hoy en Sídney, que provocó víctimas fatales y numerosos heridos, en un acto de violencia dirigido contra civiles inocentes, en particular contra familias judías que se encontraban reunidas para celebrar la festividad de Janucá”, se expresó.
“El Gobierno argentino expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifiesta su solidaridad con el pueblo de Australia, en particular con la comunidad judía, blanco de este atentado motivado por el odio y la intolerancia”, agrega el escrito.
“La Argentina reafirma que el antisemitismo constituye una amenaza grave contra la convivencia democrática y los valores fundamentales y reitera su condena absoluta a toda forma de terrorismo y extremismo violento, cualquiera sea su motivación o lugar de ocurrencia”, menciona más adelante el comunicado de Cancillería.
“Nuestro país renueva su compromiso con la protección de las comunidades religiosas y su libertad de credo, así como con la cooperación internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo en todas sus manifestaciones”, concluye la declaración oficial, que el ministro Pablo Quirno publicó poco después en su cuenta de X.
LA REPÚBLICA ARGENTINA CONDENA EL ATAQUE TERRORISTA CONTRA LA COMUNIDAD JUDÍA EN SIDNEY
La República Argentina condena enérgicamente el ataque terrorista perpetrado en el día de hoy en Sidney, Australia, que provocó víctimas fatales y numerosos heridos, en un acto de violencia…
— Pablo Quirno (@pabloquirno) December 14, 2025
El atentado recibió un repudio generalizado en todo el mundo. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que Washington condena enérgicamente el ataque y que “el antisemitismo no tiene lugar en este mundo”.
El canciller alemán, Friedrich Merz, indicó que el ataque lo había “dejado sin palabras” y agregó que “esto es un ataque a nuestros valores compartidos. Debemos detener este antisemitismo, aquí en Alemania y en todo el mundo”.
Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló que estaba horrorizado. “Mi corazón está con la comunidad judía en todo el mundo en este primer día de Janucá, un festival que celebra el milagro de la paz y la luz venciendo a la oscuridad”, dijo el funcionario.
El de este domingo es el tiroteo más mortífero en casi tres décadas en un país con estrictas leyes de control de armas.