La Campaña del Juguete vuelve a movilizar a Concepción del Uruguay con una jornada solidaria histórica
La Campaña del Juguete, que se desarrolla en Concepción del Uruguay, es una iniciativa solidaria emblemática que convoca a la comunidad a donar juguetes para niños en situación de vulnerabilidad. La propuesta nació en 1984, impulsada por Luis Juan María Puchulu, Edgardo Andrés Visagno y Guillermo Viggiano, y desde entonces se sostiene de manera ininterrumpida con base en LT11 Radio General Francisco Ramírez, gracias al amplio respaldo popular que permitió su continuidad durante más de cuatro décadas.
El director de la emisora, Martín Morasan, quien además integra el equipo organizador de la edición actual, brindó detalles de esta tradicional cruzada solidaria, que fue declarada de interés por la Cámara de Diputados de Entre Ríos, a partir de una iniciativa del legislador Silvio Gallay.
“La jornada tendrá lugar este martes 23, de 8:00 a 19:00, con una transmisión en vivo desde la explanada del Centro Cívico. Además de LT11, se suman radios regionales, canales de televisión y plataformas de streaming”, explicó Morasan. Durante todo el día, el espacio se transforma en un gran punto de recolección de juguetes, a los que se acercan vecinos, instituciones sociales, sindicatos y empresas comprometidas con la causa.
“Es una tradición que comenzaron empleados de la radio y que, por el esfuerzo de toda la comunidad, se pudo sostener en el tiempo, no solo desde la ciudad sino también con el acompañamiento de pueblos vecinos”, destacó.
El objetivo de la campaña no se limita a recolectar juguetes, sino que busca fortalecer la solidaridad y el sentido de comunidad. La participación activa de la población resulta clave para el éxito de una iniciativa que es esperada con entusiasmo cada año, reafirmando valores de unión y apoyo, especialmente hacia niños que de otro modo no tendrían la oportunidad de recibir un regalo en Navidad.
“La entrega la realiza Cáritas, también participan comedores comunitarios y contamos con un salón de la Iglesia Adventista. Los juguetes llegan a la explanada y desde allí se retiran para su distribución, lo que permite que lleguen a destino antes de la Navidad”, detalló Morasan.
Finalmente, el director de LT11 expresó su agradecimiento por el reconocimiento institucional: “Estamos muy agradecidos con la Cámara de Diputados por declarar de interés esta campaña que se realiza hace más de 40 años. Es un gran impulso para que más gente se acerque a donar”.