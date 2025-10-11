La Cámara Nacional Electoral falló a favor de Diego Santilli, que podrá encabezar la lista de La Libertad Avanza
La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió este sábado que Diego Santilli puede encabezar la lista de candidatos para diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza. La resolución se conoció después del planteo formulado por el fiscal federal ante la CNE, Ramiro González, quien había sugerido lo contrario.
El Tribunal es la última instancia a la que podía acudir el Gobierno para reclamar el cambio luego del paso al costado de José Luis Espert en el tramo final de la campaña en suelo bonaerense. Reichardt era segunda y Santilli, tercero. Con el fallo se convalidó el criterio que sostenían los apoderados de LLA.
Este domingo se cumplirá una semana desde que renunció José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional en suelo bonaerense por LLA. Está imputado por lavado de dinero y bajo investigación por sus vínculos con Federico Fred Machado -señalado por la justicia de Estados Unidos como responsable de los delitos de estafa, narcotráfico y blanqueo de activos-.
En el fallo, y que revoca la decisión del juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, los camaristas se opusieron al criterio establecido por la fiscal Roteta, el magistrado y el fiscal ante la Cámara, Ramiro González.
En aquellas instancias se había determinado que Karen Reichardt debía ser quien reemplazara a José Luis Espert en la lista de candidatos a diputados nacionales de la alianza La Libertad Avanza.
A la hora de fundar su decisión, la CNE sostuvo que debía aplicarse la ley de paridad de género (27.412) y su decreto reglamentario, de forma contraria a la interpretación del juez Ramos Padilla. Esa normativa “expresamente dispone que los reemplazos deben hacerse con personas del mismo género”. En este caso, Diego Santilli.
La CNE consideró que del texto de las normas vigentes “no se advierten distinciones entre los supuestos susceptibles de motivar un reemplazo en las categorías legislativas, por lo que la interpretación ensayada sobre esa base no puede prosperar, pues, como es sabido, no cabe distinguir donde la ley no lo hace”.
En oposición al criterio aplicado por el juez federal con competencia electoral, los camaristas añadieron en el fallo: “Debe recordarse que es una regla de hermenéutica no buscar fuentes de interpretación subsidiarias cuando el texto de la ley es claro y no corresponde realizar interpretaciones extensivas ni tampoco efectuar distinciones cuando el legislador pudo haberlo hecho y claramente no lo hizo”.
“En un Estado constitucional de derecho, los tribunales de justicia no disponen de la libertad de apartarse de las leyes dictadas por los representantes del pueblo de la Nación ni de sus normas reglamentarias –que son producto del ejercicio de la soberanía popular- cuando sus previsiones son inequívocas”, dijeron los camaristas.
A esa idea central le añadieron otro concepto, “actuar de modo divergente con fundamento en visiones personales o ancladas en lecturas impropias del derecho, pone en grave riesgo el sistema republicano y nos conduce a lo que tantas veces se ha calificado como el gobierno de los jueces. Conductas de tal naturaleza siembran dudas acerca de la legitimación del poder judicial para ejercer las funciones del control de constitucionalidad y -tarde o temprano- su propio rol en el sistema democrático”.
Por eso decidieron revocar la decisión que impedía a Santilli encabezar la lista, al entender que el magistrado se “apartó injustificadamente de la norma aplicable, basando su decisión en una interpretación subjetiva y declarando una inconstitucionalidad sin fundamento suficiente”.
El Tribunal consideró que Ramos Padilla “desatendió la jurisprudencia del tribunal en casos análogos para la categoría de diputados nacionales y tergiversó la aplicación de un precedente que se refería a otra categoría de cargos (senadores nacionales)”.
En el pronunciamiento, el Tribunal recordó también su rol activo en la “tutela de la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones para el acceso a cargos públicos electivos y hacia el interior de los partidos políticos, evidenciado con criterios establecidos en muchos pronunciamientos anteriores (citados en la sentencia) que priorizaron la participación política de las mujeres sobre los hombres”.