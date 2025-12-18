La Cámara Federal revocó el sobreseimiento de Julia Mengolini en la causa iniciada por Javier Milei
La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió este jueves revocar el sobreseimiento que el juez Sebastián Casanello había dictado en octubre a favor de la periodista Julia Mengolini, en el marco de la denuncia presentada por el presidente Javier Milei por los dichos de la comunicadora sobre su vínculo con sus perros y con su hermana, Karina Milei.
El camarista Daniel Bertuzzi se pronunció en contra de la decisión inicial, que había considerado que las expresiones de Mengolini no configuraban delito, y ordenó que el proceso judicial continúe.
La controversia se originó a partir de declaraciones realizadas por Mengolini el 3 de mayo de 2023 en el programa Duro de Domar, donde afirmó que Milei “es un señor que vive con 8 perros y está enamorado de su hermana”. En ese mismo contexto, la comunicadora sostuvo: “No hice un juicio de valor, hice una descripción. Saquen las conclusiones en sus casas. Vive con ocho perros y todo el tiempo él mismo dice estar enamorado de su hermana”, según consta en el fragmento incorporado a la denuncia.
Durante más de dos años el episodio no tuvo avances judiciales, hasta que en junio pasado Mengolini denunció la existencia de una campaña de trolls libertarios que la acusaban falsamente de mantener una relación incestuosa con su propio hermano. A partir de esa situación, la periodista anunció que presentaría una acción penal contra Milei por “incitación al odio y a la violencia colectiva” y por “amenazas coactivas”. Tras ese anuncio, el Presidente —patrocinado por el abogado Francisco Oneto— presentó en julio de 2025 una denuncia por injurias contra la comunicadora.
Los argumentos de la defensa de Mengolini
En su presentación judicial, la defensa de Mengolini sostuvo que “decir que el presidente vive con ocho perros y que por sus dichos parece estar enamorado de su hermana” se encuadra en el derecho a la libertad de expresión, y que tanto Javier como Karina Milei ya eran figuras públicas, por lo que “es imposible sostener que no hay interés público en un dicho respecto a la relación entre aquellos, más aún cuando el propio Javier Milei hablaba de su hermana constantemente”.
Al analizar la causa en octubre, el juez Casanello falló a favor de la periodista y dispuso su sobreseimiento, al considerar que las expresiones estaban vinculadas a un asunto de interés público. En su resolución citó el artículo 110 del Código Penal, que establece que “en ningún caso configurarán delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas”, así como tampoco “las calificaciones lesivas del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público”.
No obstante, el Presidente apeló esa decisión y este jueves el camarista Daniel Bertuzzi hizo lugar al planteo, al sostener que las expresiones de Mengolini “distan de formar parte de asuntos de interés público relativos a la función presidencial”.
En su fallo, el magistrado señaló: “No se discute lo valiosos que resultan los debates de este tipo, en los cuales se propone un amplio escrutinio de las aptitudes de los candidatos desde distintas facetas, pero no puede admitirse que sobre la base de esa premisa se ingrese en un ámbito de suma intimidad –aquel vinculado con la sexualidad/genitalidad de las relaciones privadas del sujeto de que se trate– so pretexto de incentivar la discusión colectiva en pos del fortalecimiento del sistema democrático”.
Bertuzzi recordó además que, durante el programa, Mengolini había profundizado el tema y mencionado que en el CBC de la carrera de Antropología se enseña que “en todo tiempo, cultura y lugar, en la historia de la humanidad, hay una sola cosa que permanece como un tabú, es el tabú del incesto (…) ¡Uno no se enamora ni hace pareja con los hermanos!”.
En ese marco, el camarista concluyó que “resulta bastante claro que las expresiones formuladas tuvieron como único propósito catalogar como incestuoso el vínculo entre el candidato a presidente y su hermana”. Por ello, resolvió revocar el sobreseimiento dictado por Casanello y ordenar que el juicio contra la periodista continúe.