La Cámara Federal ordenó profundizar peritajes sobre los audios que originaron la causa por presunta corrupción en la ANDIS
La Cámara Federal porteña revocó este jueves, por mayoría, una resolución del juez Sebastián Casanello y le ordenó avanzar con pericias más exhaustivas sobre el origen y la autenticidad de los audios que dieron inicio a la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El fallo, firmado por los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico, con la disidencia de Eduardo Farah, indicó que no están acreditadas las circunstancias en las que fueron obtenidas las grabaciones atribuidas al ex titular del organismo Diego Spagnuolo, según consta en el texto al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
Las defensas de Spagnuolo y de los hermanos Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker habían solicitado la nulidad de los audios y de todo lo actuado, alegando que el material tenía una procedencia incierta, podía haber sido adulterado y fue difundido sin consentimiento. También denunciaron la violación del derecho a la intimidad y la falta de peritajes que confirmen la autenticidad de las grabaciones.
Para la mayoría de la Cámara, la decisión de Casanello de rechazar ese planteo estuvo basada en premisas no verificadas. Irurzun y Boico destacaron que la investigación se activó tras publicaciones periodísticas que reproducían información surgida de los mismos audios cuestionados y subrayaron que aún no está determinado si estos fueron editados, manipulados o incluso generados mediante inteligencia artificial.
En disidencia, Farah convalidó la resolución de Casanello y sostuvo que el contenido de los audios aporta datos verificables sobre posibles maniobras irregulares en la ANDIS, lo que a su entender les otorga verosimilitud suficiente para avanzar con la pesquisa.
Finalmente, la Cámara dispuso devolver el expediente al juzgado de origen para que se realicen las pericias correspondientes antes de dictar una nueva resolución.