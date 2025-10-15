La Cámara Federal de Comodoro Py rechazó pedido de detención de Netanyahu por crímenes en Palestina
La Cámara Federal de Comodoro Py desestimó este miércoles un pedido para que se ordene la detención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Palestina.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que la Sala II de la Cámara confirmó un fallo de primera instancia que ya había rechazado cumplir la orden de detención emitida en noviembre pasado por la Corte Penal Internacional (CPI).
La decisión judicial se produce en un contexto internacional marcado por la liberación de 20 rehenes secuestrados por Hamas en octubre de 2023, tras la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un encuentro con Netanyahu este lunes que avanzó en gestiones de paz en Medio Oriente.
La causa en Argentina se inició en 2023 con una denuncia del abogado Rodolfo Yanzón, quien solicitó que se investigue a Netanyahu por posibles violaciones a los derechos humanos durante la “Operación Plomo Fundido” (2008) y la “Gran Marcha del Retorno” (2018), acciones llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas de Israel en Palestina.
En agosto pasado, Yanzón pidió la detención de Netanyahu en caso de que viajara a Argentina, lo que finalmente no ocurrió. El abogado señaló que la orden de detención de la CPI sigue vigente desde noviembre de 2024 y solicitó su cumplimiento en el país.
El juez federal Sebastián Casanello rechazó inicialmente el pedido, y ahora la Cámara Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, confirmó la decisión.
Irurzun y Boico indicaron en su voto que no se cumplen las condiciones para ordenar la detención en Argentina y que, en las circunstancias actuales, debe priorizarse la investigación ante la CPI. Además, señalaron que no hay información oficial sobre la presencia de Netanyahu en el país ni sobre un eventual viaje, ni comunicación del Poder Ejecutivo respecto de la orden de detención de la CPI.
Por su parte, el juez Farah remarcó que la denuncia argentina es distinta al pedido de detención de la CPI, por lo que ni la primera instancia ni la Cámara están habilitadas para disponer medidas sobre esa orden internacional. Además, subrayó que la denuncia por la Operación Plomo Fundido y la Gran Marcha del Retorno aún no se investiga formalmente, dado que la Fiscalía solicitó informes internacionales sobre posibles causas en el exterior y estos planteos todavía no fueron respondidos.