La Cámara Federal confirmó el juicio en ausencia en la causa AMIA
La Cámara Federal confirmó este martes la decisión del juez Daniel Rafecas de asignarle a la causa por el atentado a la AMIA el trámite del juicio en ausencia, con lo cual serán juzgados en Argentina los 10 acusados iraníes y libaneses de perpetrar el atentado en 1994. Con este fallo, la UFI AMIA deberá presentar el pedido de procesamientos ante el juzgado y así continuar con el avance del proceso.
Los camaristas Mariano Llorens y Martín Irurzun rechazaron el planteo de inconstitucionalidad de la Ley 27.784 de Juicio en Ausencia y ratificaron su validez en el expediente que investiga el atentado a la AMIA. “Se trató del mayor atentado contra intereses de la colectividad judía ubicados fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial”, señala la resolución.
De esta manera, la Justicia juzgará en ausencia a los 10 exfuncionarios del gobierno iraní y miembros de Hezbollah señalados como responsables de planificar y ejecutar el ataque terrorista del 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y más de 150 heridos.
Ellos son: Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.
El titular de la UFI AMIA, Sebastián Basso, fue quien había solicitado la aplicación de esta nueva normativa incorporada en marzo a la legislación procesal vigente, que permitirá la posibilidad de llevar a juicio a aquellos imputados que fueron declarados “rebeldes” en el expediente del ataque a la mutual judía. A partir de ahora, Basso deberá presentar formalmente los pedidos de procesamiento para que la causa se eleve a juicio en ausencia de los imputados, un hecho inédito para la historia del sistema judicial del país.