La Cámara de Senadores entregó certificados a Concejos Deliberantes de Entre Ríos por la capacitación en modernización y digitalización del Estado
Este lunes se realizó, en la Honorable Cámara de Senadores, la entrega de certificados de la capacitación “Concejos Deliberantes Innovadores: Herramientas para la Transformación Digital de Gobiernos Locales”, una iniciativa conjunta del Instituto de Formación Legislativa (IFL) de la Vicegobernación, la Secretaría de Modernización del Gobierno de Entre Ríos y la Secretaría de Gobiernos Locales. El programa promueve la innovación en los Concejos Deliberantes, acompañando procesos de digitalización de documentos y firma digital en las administraciones locales.
Acompañaron esta instancia la vicegobernadora y el secretario de Modernización, junto al secretario de la Cámara de Senadores, Sergio Avero; la coordinadora del Senado, Julieta Sosa; la titular del IFL, Ivana Balbi; y el director de Programas Locales, Nicolás Marotte. También participaron las viceintendentes de Crespo, San José, Viale y Villa Libertador San Martín, además de concejales de La Paz.
Estado más transparente, moderno y accesible
La vicegobernadora Alicia Aluani expresó el honor de compartir “un momento tan especial y significativo para la provincia”, y destacó que esta instancia permite “celebrar y valorar el esfuerzo de los participantes” en su tarea diaria, incorporando nuevas herramientas que fortalecen la gestión pública. Subrayó el compromiso de innovación constante en los Concejos Deliberantes.
Asimismo, resaltó la iniciativa del secretario de Modernización, Emanuel Gainza, y del IFL, a través de la coordinadora Ivana Balbi, al afirmar que estas acciones fortalecen el proceso provincial de despapelización y digitalización, que además aporta al cuidado del medioambiente. Agregó: “Este es el camino que elegimos para transformar el Estado, no solo desde la modernización, sino también desde la transparencia. Estamos impulsando un Estado más cercano, más moderno y más accesible”.
Por su parte, Gainza informó que durante mayo se capacitaron 20 municipios y más de 100 personas, y celebró que gran parte de ellos ya comenzó a implementar soluciones de digitalización acordes a sus necesidades. Además, anticipó que el próximo año se sumarán nuevos contenidos vinculados a la modernización del Estado y que se realizarán encuentros para Concejos Deliberantes en el MiradorTEC.
El secretario también adelantó que se desarrollarán capacitaciones sobre el uso de la plataforma “Mi Entre Ríos”, dirigidas a gobiernos locales: “El año que viene, a partir de un trabajo conjunto, se incorporarán los servicios municipales para seguir mejorando la calidad de vida de los entrerrianos”.