La Cámara de Diputados de Entre Ríos avanza con leyes clave para la Justicia y el desarrollo regional
La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó una serie de proyectos clave, entre los que se destacan la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura y la oficialización de las Oficinas de Gestión Única para el Poder Judicial.
Consejo de la Magistratura y transparencia judicial
El expediente aprobado busca reformar la Ley N° 11.003 con el objetivo de normalizar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de la designación de jueces, fiscales y defensores. La diputada Gabriela Lena, miembro informante, destacó la importancia de la ley para garantizar la “seriedad y transparencia” de un organismo “indispensable” para la Justicia.
“Es indispensable que el Consejo de la Magistratura empiece a funcionar como corresponde, que se normalicen los concursos para cubrir cargos de jueces, defensores y fiscales que hoy están vacantes u ocupados por suplencias”, afirmó Lena. Las modificaciones incluyen el respeto al principio de paridad de género en los consejeros suplentes y la eliminación de los concursos anticipados, entre otros puntos.
Oficinas de Gestión Única
El diputado Marcelo López informó que se dio el marco legal a las Oficinas de Gestión Única, que ya funcionan desde 2023. Estas agencias, creadas por el Superior Tribunal de Justicia, disponen de medidas para el funcionamiento de los fueros civiles y comerciales, laboral y de familia. “A partir de esta iniciativa se les otorga el marco legal necesario para que funcionen adecuadamente”, precisó López.
Otros proyectos aprobados
- Donación al Hospital San Antonio de Gualeguay: Se sancionó una ley que beneficiará directamente al Hospital San Antonio de Gualeguay. La norma complementa la información catastral necesaria para que la Sociedad Cooperadora del hospital pueda usufructuar un inmueble de 42 hectáreas, y los fondos generados sean invertidos en la institución.
- Rosario del Tala, Capital del Minibásquet: Se aprobó la ley que declara a la ciudad de Rosario del Tala como “Cuna y Capital provincial del Minibásquet”. La iniciativa, impulsada por la diputada María Elena Romero, busca revalorizar la historia deportiva de la provincia, recordando que en 1974 la categoría de minibásquet de Tala salió campeona de los Juegos Evita.
Homenajes en la sesión
En la sesión también se rindieron homenajes:
- La diputada Julia Calleros recordó el Día del Trabajador Rural (8 de octubre) y el de las Trabajadoras Rurales (15 de octubre), destacando el esfuerzo y los derechos laborales de quienes trabajan en el campo.
- La diputada Liliana Salinas se refirió al Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre) y valoró el trabajo de los profesionales que ayudan a las personas a atravesar situaciones complejas.