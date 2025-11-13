La Cámara de Diputados sesionará en el histórico Colegio del Uruguay a 165 años de la primera Legislatura entrerriana
El Colegio Superior del Uruguay “Justo José de Urquiza”, fundado el 28 de julio de 1849 en Concepción del Uruguay por el General Justo José de Urquiza, será el escenario de una sesión especial de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.
“Es un hecho histórico, 165 años después volvemos a Concepción del Uruguay, el lugar donde se realizó la primera sesión de la Legislatura entrerriana”, expresó el presidente de la Cámara baja, Gustavo Hein.
En relación con la decisión de sesionar fuera del recinto habitual, Hein explicó: “En ese camino de abrir la Cámara y transmitir lo que hacemos a los entrerrianos, decidimos llevar el trabajo legislativo al ámbito del Colegio Superior, un lugar de mucha referencia histórica y tan caro a los sentimientos de los entrerrianos y su identidad”.
Además, el titular de la Cámara destacó que “es una tarea que demanda mucho trabajo de las diferentes áreas del cuerpo legislativo, por lo que es preciso agradecer el esfuerzo y compromiso de todos quienes están haciendo posible esta sesión especial”.
Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Juan Pablo Filipuzzi, valoró la iniciativa al señalar: “Esta actividad busca poner en valor la historia del Colegio del Uruguay y de la ciudad de Concepción del Uruguay, donde durante tantos años funcionó la Legislatura Provincial. Nos parece fundamental reivindicar los lugares que formaron parte de nuestra historia democrática y difundir ese legado, porque muchas veces estos hechos quedan en el olvido”.
Respecto de la jornada prevista para el 26 de noviembre, Filipuzzi afirmó: “Representa una oportunidad para volver a las raíces, a los espacios donde se gestaron los primeros pasos de la vida legislativa entrerriana, y también para fortalecer el vínculo entre las instituciones y la comunidad. Es un verdadero orgullo y privilegio recibir a la Cámara en esta ocasión”.
A su turno, el diputado Gallay destacó las características del encuentro: “Es un hecho sin precedentes, donde uno de los poderes del Estado provincial, como es la Cámara de Diputados, se trasladará fuera de Paraná para homenajear al Colegio Superior del Uruguay, al conmemorarse el 165° aniversario de la primera sesión de la Legislatura Entrerriana”.
Finalmente, Gallay agradeció la predisposición y colaboración de todas las partes para la concreción del evento: “Quiero agradecer especialmente al presidente de la Cámara, Gustavo Hein, sin cuya apertura y apoyo no sería posible; también al decano Juan Pablo Filipuzzi, de quien depende el Colegio y uno de los promotores de la actividad, y al rector del Colegio Superior, Alberto Lescano, con quien pudimos articular cada detalle de este evento que, estoy convencido, será histórico para los vecinos de Concepción y el departamento Uruguay”.