La Cámara de Diputados reconoció a mujeres entrerrianas destacadas en el inicio de las actividades por el 8M
La Cámara de Diputados de Entre Ríos inició las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer con un acto en el que se reconoció el compromiso social de mujeres referentes de distintas localidades de la provincia.
El evento contó con la presencia del presidente del cuerpo legislativo, Gustavo Hein, quien acompañó la entrega de distinciones a las homenajeadas. Durante el encuentro, legisladores y legisladoras destacaron trayectorias marcadas por la vocación de servicio, la resiliencia y el aporte al desarrollo social y cultural de Entre Ríos.
Las mujeres distinguidas en esta primera jornada representan el esfuerzo colectivo en ámbitos como la docencia rural, el arte, la comunicación y el trabajo comunitario. Cada reconocimiento fue propuesto por un diputado o diputada, quienes fundamentaron la elección a partir del impacto positivo de sus trayectorias en sus comunidades.
Al inicio del acto, Gustavo Hein dio la bienvenida a los presentes y destacó “el legado marcado por los logros y las luchas de cada una por una provincia y una Argentina mejor”.
Por su parte, la presidenta de la Banca de la Mujer, Género y Diversidad, Susana Pérez, remarcó que el 8 de marzo no debe ser tomado como una efeméride más, sino como una jornada de reconocimiento de derechos.
Perfiles de las mujeres distinguidas
Entre las mujeres reconocidas se encuentran:
- Nina Fuentes, convocada por la diputada Lorena Arrozogaray: referente cultural de Gualeguaychú y directora de danza, cuyo instituto celebrará sus Bodas de Oro en 2026.
- Gloria Warner, convocada por la diputada Mariel Ávila: destacada figura de Concordia, con una extensa trayectoria en la política y la educación, donde se desempeñó como directora Departamental de Escuelas.
- Liliana Schredelseker, convocada por la diputada Mariana Bentos: docente y comunicadora de FM del Sol, creadora del programa “El Baúl de los Recuerdos”, dedicado a rescatar la identidad local de Villaguay.
- Liliana “Lilo” Testambruna, convocada por la diputada Julia Calleros: docente rural de Concordia que impulsó mejoras estructurales en su escuela, entre ellas la incorporación de energía solar.
- Socorro Barcia, convocada por el diputado Carlos Damasco: referente histórica del teatro independiente en Gualeguaychú y defensora de los derechos humanos tras haber sido inhabilitada como docente durante la dictadura.
- Diana Zapata, convocada por la diputada Silvina Deccó: intérprete con más de 40 años de trayectoria, considerada una de las voces femeninas más representativas de la chamarrita entrerriana.
- María Inés Bacigalupo, convocada por el diputado Roque Fleitas: artista plástica y colaboradora comunitaria de Paraná, con fuerte compromiso en la investigación histórica local.
- Lidia “Bechy” Lazzeroni, convocada por el diputado Mauro Godein: docente que dedicó más de 25 años de trabajo a la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) filial Colón, promoviendo la prevención médica.
- Claudia Cagigas, convocada por la diputada Gabriela Lena: periodista de Chajarí y creadora de “El Espejo”, un espacio de comunicación centrado en historias humanas y compromiso comunitario.
- Sabrina Gullino Valenzuela Negro, convocada por la diputada Laura Stratta: nieta recuperada número 96, quien mantiene activa la búsqueda de su hermano mellizo nacido en cautiverio en Paraná.