La Cámara de Diputados de la Nación reflejó sus condolencias ante el deceso de Jorge Chemes

Redacción | 22/02/2026 | Entre Ríos | No hay comentarios

En la tarde de este domingo falleció Jorge Chemes, presidente de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro e Integración Regional por la Provincia de Entre Ríos, ex legislador nacional y renombrado dirigente tambero. La Honorable Cámara de Diputados de la Nación dio a conocer hace instantes su pesar a través de la red social X. Sus restos serán velados este lunes de 8 a 12 en la Sala 4 de SASFER, Urquiza 431.

“La Cámara de Diputados expresa sus más sentidas condolencias ante el fallecimiento del ex diputado nacional Jorge Chemes, quien representó a la provincia de Entre Ríos entre el 2009 y el 2013″, indicaron desde la Cámara Baja nacional.

“Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en estos difíciles momentos”, concluye la misiva publicada en redes sociales legislativas.

