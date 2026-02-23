La Cámara de Diputados de la Nación reflejó sus condolencias ante el deceso de Jorge Chemes
En la tarde de este domingo falleció Jorge Chemes, presidente de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro e Integración Regional por la Provincia de Entre Ríos, ex legislador nacional y renombrado dirigente tambero. La Honorable Cámara de Diputados de la Nación dio a conocer hace instantes su pesar a través de la red social X. Sus restos serán velados este lunes de 8 a 12 en la Sala 4 de SASFER, Urquiza 431.
“La Cámara de Diputados expresa sus más sentidas condolencias ante el fallecimiento del ex diputado nacional Jorge Chemes, quien representó a la provincia de Entre Ríos entre el 2009 y el 2013″, indicaron desde la Cámara Baja nacional.
Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en estos difíciles momentos. pic.twitter.com/MdV4ZL5cfR
— Diputados Argentina (@DiputadosAR) February 23, 2026
“Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en estos difíciles momentos”, concluye la misiva publicada en redes sociales legislativas.