La Cámara de Diputados de la Nación lanzó un plan de retiros voluntarios para el personal legislativo
La Honorable Cámara de Diputados lanzó este lunes un plan de retiros voluntarios para el personal legislativo en medio de la batería de reformas y del ajuste del gasto público que promueve la gestión de Javier Milei.
El ‘Régimen de Retiro Previo a la Jubilación’, instrumentado a través de la resolución 56/25, regirá por 90 días desde el 1 de enero 2026.
El plan abarca a “personal de Planta Permanente y de Planta Temporaria (afectado a estructuras orgánicas aprobadas con una antigüedad mayor a dos años), que hayan cumplido funciones hasta 60 meses; con 30 años de aportes”, y establece los “60 años o más” para los varones y “55 años o más” para las mujeres”.
La oferta es la indemnización correspondiente al salario bruto más un “10 por ciento”, y el cupo limitado es de 300 vacantes.
Así lo estableció la Subdirección de Asuntos Previsionales que pertenece a la Dirección General de Recursos Humanos.