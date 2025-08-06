La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a una nueva ley de financiamiento universitario
La Cámara de Diputados de la Nación avanzó con la aprobación de un proyecto de ley que busca garantizar el financiamiento universitario, ante el reclamo del sector por el ajuste en las partidas y la situación derivada de contar con un presupuesto reconducido desde 2023.
El proyecto impulsado por los bloques de la oposición Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Coalición Cívica -la izquierda también, aunque tenía una iniciativa más ambiciosa- cosechó 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones en la votación general.
Antes de pasar a la votación en particular, el diputado nacional Maximiliano Ferraro propuso una modificación que no fue considerada. Luego, se votaron los artículos del 1 al 4 que resultaron aprobados con 158 votos a favor 74 en contra y 2 abstenciones; el artículo 5 con 141 afirmativos, 83 negativos y 9 abstenciones; y del 6 al 9 con 158 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones.
Se trata de una propuesta de características similares a la que fue sancionada el año pasado, meses después de la gran Marcha Universitaria del 23 de abril de 2024. Sin embargo, esa norma fue vetada por el presidente Javier Milei y el oficialismo pudo sostener esa decisión en el recinto, en una sesión que tuvo lugar el 9 de octubre del año pasado.
A fines de mayo de este año, el Consejo Interuniversitario Nacional acercó a los diputados una nueva propuesta. Los dictámenes pudieron firmarse el pasado 8 de julio, dado que previamente la oposición aprobó un emplazamiento de las comisiones de Educación y Presupuesto.
El proyecto, que ahora deberá tratarse en el Senado, tiene por objeto “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina”.
De acuerdo al texto, el Poder Ejecutivo tendrá que recomponer al 1ro. de enero de 2025, según la inflación informada por el INDEC “en el período comprendido entre el 1ro. mayo al 31 de diciembre de 2024, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y también actualizar esas partidas de forma bimestral, desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2025.
En cuanto a los salarios de docentes y no docentes, el PEN deberá actualizarlos desde el 1ro. de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en un porcentaje que no podrá ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período.
“Este aumento se hará efectivo al mes siguiente de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial. Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable. En el transcurso del corriente año, deberá efectuarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables, dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente”, agrega el articulado.
Además, exige que el PEN convoque “con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC”.
Entre otros puntos, la iniciativa establece una recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles; y una partida especial en el corriente año para regularizar los correspondientes ingresos a la carrera de Investigador Científico y otorgar las becas tanto de ingresantes como posdoctorales.
También se contempla que la Auditoría General de la Nación “realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal, y de manera inmediata remitirá al Congreso de la Nación los informes producidos junto con las observaciones formuladas si las hubiere, y el correspondiente plan de seguimiento y control”.
El debate
En el rol de miembro informante, la vicepresidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna (Unión por la Patria), explicó que “en esta iniciativa figuran la recomposición presupuestaria, la convocatoria a paritarias y la actualización, la recomposición al bienestar estudiantil y a las becas, e incluye, además, las auditorías por tema universitario”.
En su discurso, la entrerriana responsabilizó al Gobierno nacional por el contexto que atraviesan las casas de altos estudios: “El sistema educativo nacional está vapuleado y ha sido empobrecido, y el salario de los docentes del país está por debajo de la línea de pobreza”.
Brevemente, la opositora recordó que este mismo proyecto fue vetado por Milei en el 2024 y aseveró que “es insólito; otra vez venimos a la carga por la necesidad de darle una respuesta a la universidad pública argentina, la cual es un emblema institucional del rol del Estado”. Además, llamó a este tratamiento como “auxilio”, reiteró que “el reclamo viene desde marzo del año pasado” y mencionó el apoyo al texto de los sindicatos docentes y el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional).
En el final de su intervención, Osuna acusó al Poder Ejecutivo de tener “un comportamiento, conductas y políticas ilegales”, y enfatizó que “se comporta incumpliendo leyes que este Congreso ha dado”. “La Constitución Nacional establece la responsabilidad del Estado en el sostenimiento de las universidades y la educación porque hay que saldar financieramente a la educación y no es un tema menor”, cerró.
A su turno, el diputado Hugo Yasky (Unión por la Patria) advirtió que “estamos perdiendo los mejores cuadros docentes de la universidad, y esto tiene que ver con el deterioro salarial, por eso defender el salario de los docentes universitarios como parte del financiamiento no es una cuestión corporativa”.
“El salario de los docentes universitarios tiene que ver con la cuestión pedagógica, con el proceso de aprendizaje y garantizar condiciones que permitan que la calidad educativa, de la cual estamos orgullosos quienes todos los años recibimos la ponderación que se hace de la universidad argentina, queremos seguir defendiendo”, agregó el legislador, quien es docente.
Y resumió: “Por eso apoyamos este proyecto; por eso creemos que todos los que tenemos la perspectiva, el ideal de construir una sociedad con más posibilidades para los que menos tienen, tenemos que defender esta iniciativa”. Yasky concluyó abogando porque la universidad pública “siga siendo la escalera del ascenso social”.
Luego tomó la palabra la diputada Danya Tavela (Democracia para Siempre), quien resaltó que “llevamos dos años de un atraso histórico en el sistema universitario. Nunca habíamos atravesado esta situación, ni siquiera en esos oscuros años ‘90, cuando el por entonces presidente Carlos Menem intentaba privatizar el sistema universitario y arancelarlo”.
“La segunda responsabilidad es también del Poder Ejecutivo Nacional -continuó-, porque tiene que garantizar la educación en todos sus niveles y, por supuesto, no lo cumple y sigue despreciando ese sistema. Esa falta de responsabilidad del Gobierno, porque no hay ley de presupuesto y porque tampoco se sostiene la universidad pública, nos traslada la responsabilidad a nosotros de aprobar un proyecto de financiamiento que salve el año 2025 de la crisis al sistema universitario”.
La exsubsecretaria de Políticas Universitarias durante la gestión Cambiemos expresó que “la mayoría de nosotros está formado en el sistema universitario argentino. Es una responsabilidad también moral que tenemos para quienes nos precedieron y nos dieron una oportunidad para formarnos, una oportunidad para generar una comunidad diferente”.
“Es urgente hacerlo, porque estamos asistiendo a un ajuste histórico; tenemos la mitad de los docentes y no docentes por debajo de la línea de pobreza con sus salarios. Estamos tirando por la borda más del 60% de historia de nuestro sistema científico tecnológico. Tenemos a nuestros estudiantes con becas de 35.000 pesos mensuales para poder costearse la carrera”, subrayó.
En una extenso discurso, que despertó numerosas reacciones de sus pares de la oposición, a los que les concedió todas las intervenciones que le pidieron, el diputado Álvaro Martínez (La Libertad Avanza) dio datos sobre la inversión hecha por la actual administración en el sistema universitario. Por ejemplo, indicó que el mismo recibió en 2024 más de 3,8 billones de pesos, “con las actualizaciones que permitieron garantizar el funcionamiento y los sueldos docentes”. “Miren si no creemos que la educación es importante”, remarcó.
Se realizaron también transferencias adicionales para gastos operativos con una actualización del 270% para universidades nacionales respecto del Presupuesto 2023, apuntó y añadió que “para el 2025 se estableció un 20% más”, resaltando que las universidades públicas tienen una inversión por alumno que ronda los 2 millones de pesos.
Sobre el final, el mendocino aseguró: “Lo que pretendemos es apoyar a los estudiantes sin proteger a las autoridades políticas mañosas, sin importar el color político que gobierne la provincia, la universidad, porque lo que a nosotros nos importa son los estudiantes. Si quieren discutir un nuevo régimen universitario, pero que sea serio de verdad, pero con transparencia, con las cuentas claras, acá estamos. Por el contrario, si quieren seguir usando a la educación como una excusa para alimentar estructuras políticas corruptas, obviamente, no van a contar con nosotros, como no lo están contando hasta hoy día”.
En esa línea, el oficialista argumentó que ellos quieren una educación pública con “universidades abiertas y de calidad, pero no queremos cajas, no queremos acomodos, ni queremos kioscos ideológicos. Este bloque no viene a bancar la demagogia, vino a poner orden y ese orden también incluye a las universidades”.
En representación del bloque radical, el diputado porteño Martín Tetaz (UCR) alertó que “si no invertimos en educación y no recomponemos los ingresos de las universidades públicas, Argentina está destinado a ser un país subdesarrollado”. En ese sentido, aclaró que “no hablamos de aumento acá, si no de devolver lo que la inflación les quitó”.
En primera instancia, el economista reclamó por la ausencia de la ley de presupuesto para los últimos dos períodos y afirmó que a partir de eso “resulta imposible discutir cada tema”. “Estamos haciendo políticas públicas con el presupuesto de Sergio Massa (presentado en septiembre del 2022)”, y añadió que “el Presupuesto 2023 que sigue vigente establece un piso de asignación presupuestaria para la educación 1,33%”.
“Acá no hay gasto nuevo, ni se habla de creación de universidades”, subrayó en más de una oportunidad e insistió en que “si no se invierte en educación universitaria, no se acumula capital humano y se es más pobre hacia adelante”. “Ningún país del mundo invierte tan poco en educación superior como lo hacemos nosotros -120 dólares por alumno-“, observó Tetaz y valoró que aun así “tenemos universidad de calidad con funciones de docencia, extensión e investigación”.
Integrante de la Coalición Cívica, el diputado nacional Maximiliano Ferraro señaló que “no estamos simplemente frente a una situación de reordenar o reestructurar solamente cuestiones presupuestarias, porque esta misma discusión la vamos a tener cuando por fin se dignen a traer el presupuesto 2026. Esto se ve, no solamente en universidades, no es solamente en educación, es también en salud y en ciencia y tecnología”.
El presidente de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro del Pro, defendió la postura del Gobierno nacional en contra de este proyecto y cargó fuerte contra el kirchnerismo: “Quieren prohibir lo que ellos hicieron durante el gobierno de Alberto Fernández que es dar sumas en negro a las universidades”.
Luego de no cederle la palabra a Miguel Pichetto, quien luego le propinó una serie de respuestas, el diputado del Pro consideró que “en este proyecto se eliminan las paritarias como lo hizo Jorge Rafael Videla y no estamos discutiendo una cuestión universitaria”. “¿Por qué no discutimos si el no arancelamiento debe ser sine die?”, planteó.
“El colectivismo populista jamás va a entender que primero se genera riqueza porque no hay sociedad que pueda crear conocimiento y educación, si no se crea riqueza”, enfatizó Finocchiaro. En esa línea, agregó que “para eso tenemos que tener superávit fiscal”, y concluyó: “Si se aprueba este proyecto habrá más pobres en la Argentina”.
En última instancia, la diputada libertaria Nadia Márquez mencionó que “Massa congeló los gastos de funcionamiento de las universidades y Javier Milei la aumentó un 270% en 2024 y un 30% en el 2025”. Luego, señaló que “nos importa toda la educación y no la ‘pedorrada’ que nos vienen ofreciendo”, y concluyó que “vamos a cuidar el déficit”.