La Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó la jerarquización de 22 comunas y una reforma clave al Código Fiscal
La Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó dos iniciativas legislativas de alto impacto para la administración central durante la 11º Sesión Especial del 146º Período Legislativo. Se trata del Expediente Nº 28.920, que establece la jerarquización administrativa de 22 nuevas comunas, y del Expediente Nº 28.921, que impulsa una reforma integral del Código Fiscal y Tributario provincial. Ambos proyectos fueron defendidos en el recinto por los presidentes de las comisiones que tuvieron a su cargo el análisis de los textos.
En el tratamiento del proyecto vinculado a las comunas, la diputada María Elena Romero, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales, destacó que la iniciativa responde a una deuda institucional pendiente desde la reforma de la Constitución Provincial de 2008.
“Con esta ley cumplimos una manda constitucional largamente postergada y, a su vez, se trata de una decisión política transformadora para múltiples localidades del territorio provincial”, expresó. Y agregó: “La declaración de 22 nuevas comunas de primera y segunda categoría no es solo un paso formal, sino un salto de calidad institucional, un avance hacia la equidad y la justicia”.
Romero recordó que el artículo 53 de la Constitución Provincial garantiza la organización democrática de los gobiernos locales, la elección directa de autoridades y la asignación de competencias y recursos. En ese marco, señaló que la ley viene a dar cumplimiento efectivo a ese mandato constitucional, que recién tuvo un primer desarrollo normativo en 2018, con la sanción de la Ley Nº 10.644 de Régimen Comunal.
“Esa norma reconoció atribuciones esenciales como dictar ordenanzas, ejercer poder de policía dentro de sus competencias, realizar obras públicas y prestar servicios básicos. Hoy avanzamos un paso más, dotando a estas localidades de herramientas reales para su desarrollo”, explicó. En ese sentido, subrayó que la jerarquización permitirá a territorios rurales y semirrurales dejar atrás la precariedad institucional y acceder a mayor autonomía y capacidad de gestión, en base a datos poblacionales verificados por el último censo nacional. “Esta norma fortalece el federalismo interno de nuestra provincia”, concluyó.
Reforma al Código Fiscal
Al abordar el Expediente Nº 28.921, el diputado Bruno Sarubi remarcó que el Código Fiscal y Tributario constituye la “columna vertebral de la política fiscal de la provincia”. “Una norma tributaria ordenada y moderna es una herramienta central de gobierno, porque define la relación del Estado con quienes producen, trabajan e invierten. Sin reglas claras no hay previsibilidad y sin previsibilidad no hay desarrollo”, sostuvo.
Sarubi detalló los ejes centrales de la reforma aprobada. Entre ellos, mencionó la incorporación de un interés punitorio para deudas judicializadas, aclarando que “no se trata de un castigo, sino de una cuestión de equidad, ya que quien litiga para no pagar no puede recibir el mismo trato que quien cumple en tiempo y forma”. También destacó la modificación del régimen de honorarios de los Procuradores Fiscales, priorizando el ingreso de los recursos al Tesoro provincial.
La reforma además redefine el concepto de inmueble baldío, actualiza las exenciones para cooperativas y mutuales, limitándolas estrictamente a actividades propias de su función social, y revisa el tratamiento de mejoras rurales y subrurales para garantizar un impuesto inmobiliario más equitativo.
En materia de Ingresos Brutos, el legislador explicó que se corrige una desigualdad histórica entre canjeadores y acopiadores agropecuarios, mientras que en el régimen de marcas y señales se extiende la vigencia a 10 años y se reconoce su carácter transmisible por herencia, lo que implica una simplificación administrativa y un reconocimiento a la identidad productiva ganadera.
Finalmente, Sarubi subrayó que la reforma implica decisiones políticas claras: “Este proyecto no aumenta impuestos ni carga sobre quienes ya sostienen al Estado con su esfuerzo. Lo que hace es equilibrar el sistema, modernizar las prácticas tributarias y acompañar a quienes trabajan y producen riqueza en Entre Ríos”, concluyó.