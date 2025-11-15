La Cámara de Diputados de Entre Ríos homenajeó a Linares Cardozo con una muestra inédita y un recital en la Noche de los Museos
La Cámara de Diputados de Entre Ríos abrió el Salón de los Pasos Perdidos y el Recinto legislativo para rendir homenaje al poeta y músico Linares Cardozo, en el marco de la Noche de los Museos Entrerrianos. El evento, titulado “El atril de Linares”, reunió una muestra pictórica del autor y un recital con interpretaciones de artistas entrerrianos.
La actividad formó parte de la celebración provincial coordinada por la Secretaría de Cultura y el Consejo Provincial de Cultura, destinada a poner en valor el patrimonio cultural, histórico, artístico y científico en todo el territorio entrerriano.
En el Salón de los Pasos Perdidos se expuso por primera vez desde su fallecimiento una selección de 14 obras pictóricas de Linares Cardozo, realizadas en óleo y tinta china, junto a fotografías, partituras originales y objetos personales del artista. Los trabajos —centrados en paisajes costeros— permitieron redescubrir su faceta plástica, menos difundida pero profundamente ligada a su mirada poética del Litoral.
En el Recinto, los músicos Miguel González (Los del Gualeyán, Los Chamarriteros) y César Nani (Los Chamarriteros) ofrecieron un recital donde interpretaron clásicos como “Canción de Cuna Costera”, “Peoncito de Estancia”, “Coplas Felicianeras” y “Soy Entrerriano”, piezas fundamentales del cancionero provincial.
Durante la jornada, los diputados Juan Manuel Rossi, Débora Todoni y María Elena Romero entregaron a los nietos del poeta —Evangelina, Valeria y Laureano Martínez Calvo— una copia de la resolución que declara de Interés Legislativo la muestra “El Atril de Linares”. También reconocieron a los músicos por su aporte artístico.
Los visitantes pudieron acceder además a una reseña histórica del edificio legislativo, declarado monumento nacional. Construido en 1890 y diseñado por el arquitecto Bernardo Rígoli, el palacio alberga desde entonces a la Cámara de Diputados de Entre Ríos.
Como parte de la propuesta, Diputados Medios instaló una radio abierta y realizó una transmisión en streaming desde Plaza Carbó. A través del canal oficial de YouTube se difundió la presentación de las pasistas de Guardia del Paraná en la explanada de calle México, junto con todas las actividades de la jornada.