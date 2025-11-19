La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio ingreso al dictamen del Presupuesto 2026 y avanza hacia la media sanción
La Cámara de Diputados de Entre Ríos llevó adelante este martes 18 de noviembre la 17º sesión ordinaria del 146º Período Legislativo, presidida por Gustavo Hein, donde tomó estado parlamentario el dictamen del Presupuesto General para la Administración Provincial 2026. También ingresaron el dictamen sobre el expediente que ratifica el Decreto Nº 1402/05 GOB, que suspende por 180 días la afiliación obligatoria a obras sociales municipales y comunales, y el dictamen del proyecto que amplía las exclusiones en el Registro de Deudores Alimentarios de la provincia.
El proyecto de Presupuesto 2026 avanza hacia la media sanción. En esta sesión, el dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, tras un extenso debate en comisión, obtuvo estado parlamentario.
La vicepresidenta de la Cámara, Gabriela Lena, destacó que “el proyecto de Presupuesto que elaboró el Poder Ejecutivo tiene una serie de fortalezas. A mi criterio, es creíble pues contiene una fuerte inversión en políticas de niñez, además de la obra pública. Fue importante el estudio del proyecto en comisión junto a equipos de ministerios, que consistió en explicaciones certeras, especialmente las del ministro Fabián Boleas”.
La sesión, presidida por Hein, también dio ingreso a otros dos dictámenes. El primero, proveniente de las comisiones de Salud Pública y Legislación General, propone ratificar el Decreto Nº 1402/25 GOB que suspende por 180 días la aplicación de la Ley Nº 11.202, referida a la afiliación obligatoria a mutuales y obras sociales municipales y comunales. El segundo, emitido por Legislación General, corresponde al proyecto de la diputada Lorena Arrozogaray, que excluye de espectáculos culturales y deportivos a personas registradas como Deudores Alimentarios en la provincia.
Fin al basural de Pueblo General Belgrano
En esta misma jornada, Diputados aprobó el Expediente Nº 28.372, proyecto venido en revisión, que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación un inmueble ubicado en Pueblo General Belgrano (departamento Gualeguaychú), con el objetivo de saneamiento y cierre definitivo del basural a cielo abierto existente en esa localidad.
Homenajes
Durante el turno de homenajes, el diputado Sergio Castrillón recordó a Héctor “Cacho” Miño, músico, cantor, poeta y comunicador de La Paz, recientemente fallecido. La diputada María Elena Romero evocó el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre desde 1999.
Los legisladores Bruno Sarubi, Liliana Salinas y Laura Stratta rindieron homenaje a los taquígrafos parlamentarios, celebrados el 16 de noviembre, reconociendo su labor como quienes “custodian la memoria democrática”.
Por su parte, el diputado Mauro Godein recordó a los pioneros del Puente Internacional General Artigas, que une la ciudad de Colón con Paysandú en la República Oriental del Uruguay.