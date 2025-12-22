La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio ingreso a la prórroga de la emergencia en obras públicas
La Cámara de Diputados se reunió este lunes 22 para celebrar la Sesión Especial Nº 10 del 146° Período Legislativo, con el objetivo de dar ingreso formal a la prórroga por un año de la Ley Nº 11.138, de emergencia en obras públicas, norma que ya había sido extendida oportunamente mediante la Ley Nº 11.177.
Al tomar estado parlamentario, el expediente —identificado con el Nº 28.925— quedó en condiciones de ser tratado en la comisión de Obras Públicas y Planeamiento, que se reunirá el martes 23, a partir de las 9:00.
La iniciativa fue remitida por el Poder Ejecutivo, que fundamentó la necesidad de la prórroga en que “el cúmulo de expedientes, los procedimientos sucesivos de aprobación y la posterior emisión de certificados de obra, determinan plazos prolongados que exceden los términos ordinarios previstos en la legislación vigente”. Asimismo, se advirtió que la falta de continuidad del régimen de emergencia implicaría “un riesgo para el interés público comprometido, al frustrar los mecanismos legales diseñados para la regularización de las obligaciones asumidas y comprometer la continuidad administrativa de la obra pública”.
Homenajes
Durante la sesión, el diputado Fabián Rogel recordó la creación del Instituto Nacional del Petróleo, el 30 de diciembre de 1929, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, con el respaldo de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). “A partir de allí, todos los argentinos tuvieron a su alcance el conocimiento de lo que sería el desarrollo del petróleo en el país y hacer de eso una vanguardia”, expresó.
Por su parte, la diputada Liliana Salinas rindió homenaje al pueblo entrerriano, al señalar que se trata de una “fecha de reflexión y encuentro, por sus esfuerzos en un año difícil y por quienes trabajan todos los días por una provincia mejor”, y aprovechó la ocasión para desear “felices fiestas para todos”.
Agenda legislativa
De cara al martes 23, la agenda institucional de la Cámara prevé la reunión de la comisión de Obras Públicas y Planeamiento, presidida por la diputada Noelia Taborda, donde se analizará el Expediente Nº 28.925, vinculado a la prórroga de la emergencia en obras públicas. Posteriormente, los legisladores sesionarán en la Sesión Especial Nº 11, desde las 11:00, y en la Sesión Especial Nº 12, a partir de las 14:00.