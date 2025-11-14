La Cámara de Diputados de Entre Ríos destacó la labor esencial del cuerpo de taquígrafos en su día
La taquigrafía, considerada el arte de escribir a la velocidad del habla, nació de la necesidad de registrar en forma inmediata la palabra oral. Su evolución estuvo estrechamente ligada al parlamentarismo, donde desde hace décadas constituye una herramienta clave para dejar asentados los debates legislativos en los Diarios de Sesiones, garantizando así el acceso público a las deliberaciones.
En el Día del Taquígrafo, la Cámara de Diputados de Entre Ríos puso en valor el trabajo de quienes registran de manera literal y precisa todo lo que sucede en el recinto, generando documentos de carácter histórico y legal que preservan la memoria institucional.
El cuerpo de taquígrafos de la Cámara baja está integrado por seis profesionales, encargados de transcribir los debates y de enriquecer cada período legislativo con nuevos volúmenes de los Diarios de Sesiones. Este material se encuentra disponible para los usuarios en la Biblioteca Legislativa y contribuye a cumplir un principio republicano esencial: la publicidad de los actos de gobierno.
Acerca de la fecha
La conmemoración tiene su origen en septiembre de 1947, cuando los taquígrafos entrerrianos, encabezados por el director del cuerpo, Corpus Alzueta, participaron de la Primera Conferencia Nacional de Taquígrafos Parlamentarios realizada en Buenos Aires. Allí se resolvió instituir el 16 de noviembre como el Día del Taquígrafo, en homenaje a la creación, un año antes, de la Asociación Argentina de Taquígrafos Parlamentarios.