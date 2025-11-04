La Cámara de Diputados analizó la creación de la Agencia de Desarrollo de Entre Ríos y emitió dictámenes sobre otros proyectos
El pleno de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados se reunió para iniciar el tratamiento del expediente Nº 28.649, que propone la creación de un organismo autárquico y descentralizado denominado Agencia de Desarrollo de Entre Ríos. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo provincial, busca promover el desarrollo económico y social mediante la atracción de inversiones, el impulso a las exportaciones y la simplificación administrativa, con foco en las micro, pequeñas y medianas empresas.
El encuentro fue presidido por el diputado Marcelo López y contó con la participación del ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; la directora general de Relaciones Económicas Internacionales, Cynthia Cabrol; y el secretario de Industria, Comercio y Minería, Catriel Tonutti, quienes expusieron los alcances del proyecto ante los legisladores.
Bernaudo explicó que Entre Ríos necesita un organismo autárquico que potencie exportaciones e inversiones. “Estamos convencidos de la oportunidad de que la provincia cuente con una agencia como la que proponemos, centrada en exportaciones, promoción de inversiones y simplificación administrativa”, sostuvo, y citó ejemplos de provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán, que ya cuentan con estructuras similares y mayores volúmenes de exportación.
Asimismo, destacó que el carácter autárquico y descentralizado del ente brindará mayor agilidad y autonomía operativa. “Este perfil le otorga dinamismo, sin dejar de estar sujeto a los mecanismos de control, pero con más rapidez para tomar decisiones. Eso es lo que demanda el sector privado, verdadero motor de los empleos de calidad”, afirmó.
El ministro detalló que la Agencia actuará como articuladora entre los sectores público y privado, impulsando estrategias productivas y facilitando procesos de exportación, inversión y simplificación regulatoria. Además, contará con un Consejo Asesor presidido por el titular del Ministerio, e integrado por representantes del sector privado.
En cuanto al financiamiento, Bernaudo señaló que la principal fuente será el presupuesto provincial, complementado con programas de organismos nacionales e internacionales y con los recursos de las actuales direcciones que se integrarán al nuevo ente, manteniendo su personal y condiciones laborales.
“El objetivo primordial —resaltó— es promover la creación de empleo privado de calidad, a partir del fortalecimiento de la competitividad y la inversión”.
Dictamen sobre deudores alimentarios
La Comisión de Legislación General emitió dictamen favorable al proyecto de ley de la diputada Lorena Arrozogaray, que dispone la exclusión de espectáculos deportivos y culturales de toda persona inscripta en el Registro de Deudores Alimentarios de Entre Ríos.
El texto establece que los organizadores de eventos pagos deberán impedir el ingreso a quienes figuren en el registro, en coordinación con los municipios adheridos, que informarán a los responsables sobre esta exigencia. Esta medida se sumará a otras restricciones ya vigentes, como la imposibilidad de ser proveedores del Estado o de ocupar cargos públicos.
Dictamen sobre afiliaciones a mutuales
En una reunión conjunta de las comisiones de Salud Pública y Legislación General, presididas por los diputados Silvio Gallay y Marcelo López, respectivamente, se aprobó el dictamen del proyecto que ratifica el Decreto Nº 1402/25 GOB del Poder Ejecutivo Provincial.
La normativa suspende, por 180 días a partir de la entrada en vigencia de la Ley Nº 11.202 que creó la Obra Social de Entre Ríos (OSER), la obligatoriedad de afiliación a mutuales, obras sociales o direcciones de servicios sociales municipales o comunales preexistentes.