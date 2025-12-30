La Cámara de Apelaciones confirmó los procesamientos de Matías Morla y las hermanas Maradona por la apropiación de las marcas del Diez
La Sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó los procesamientos del abogado Matías Morla y de las hermanas de Diego Armando Maradona en la causa que investiga la presunta apropiación ilegal de las marcas del exfutbolista, al rechazar los recursos de apelación presentados por las distintas defensas.
La decisión quedó plasmada en un fallo de 25 páginas, en el que los camaristas analizaron las presentaciones realizadas por las defensas de Morla, su cuñado Maximiliano Pomargo, la escribana Sandra Iampolsky, Sergio Garmendia —empleado del abogado— y Ana y Rita Maradona, contra los procesamientos dictados a mediados de septiembre.
Según el pronunciamiento judicial, algunas defensas sostuvieron que la Sala IV había excedido su competencia al momento de resolver. Frente a ello, el tribunal recordó que “la pretensión no radicaba en el procesamiento de los imputados sino, en cualquier caso, en revocar el sobreseimiento que se había dictado, anularlo o que otro tribunal se pronunciara”.
Los fundamentos del fallo
Los jueces Juan Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Matías Pinto desestimaron los argumentos de Morla vinculados a una supuesta falta de pruebas y a lo que calificó como una “enorme falencia” del expediente por la inexistencia de documentos relevantes que respaldaran la imputación.
Además, los camaristas consideraron “acertado” el criterio que calificó a Sattvica S.A. como un “ropaje societario”, al señalar que la firma no desarrolló actividad económica durante varios años, de acuerdo con los informes de la Inspección General de Justicia (IGJ).
El tribunal también rechazó la hipótesis que planteaba un supuesto deseo de Maradona de beneficiar a sus hermanas por sobre sus hijas, al sostener que ese argumento contradice los principios del derecho sucesorio, conforme a los artículos 2.277 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial.
En ese marco, se destacó que Dalma, Gianinna, Jana, Diego Maradona Junior y Dieguito Fernando conservan el derecho a una porción legítima de la herencia del Diez, tal como establece el artículo 2.444 del mismo cuerpo legal.
Las imputaciones
En la causa, Matías Morla, Maximiliano Pomargo y Sergio Garmendia están acusados como coautores del delito de defraudación y administración fraudulenta, previsto en los artículos 45 y 173 inciso 7° del Código Penal, junto con el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación.
Por su parte, Ana y Rita Maradona, junto con Sandra Iampolsky, fueron imputadas como partícipes necesarias del mismo ilícito.
Morla ejerció la presidencia de Sattvica S.A. hasta septiembre de 2022, aunque ya en febrero de 2021 la Justicia lo había intimado a transferir la administración de los derechos de imagen del campeón del mundo en México 1986 a sus herederos. Pomargo fue director suplente y renunció poco tiempo después, mientras que las empresas terminaron siendo cedidas a Claudia y Rita Maradona.