La Cámara Baja entrerriana volvió a comisión el proyecto para crear una Comisión Investigadora de la Deuda Pública y aprobó una expropiación en La Paz
En la segunda sesión ordinaria del año, la Cámara de Diputados resolvió devolver a comisión el proyecto que crea una Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública Provincial y, al mismo tiempo, otorgó sanción definitiva a la expropiación de un inmueble en las comunas El Solar y San Carlos, en el departamento La Paz.
La Segunda Sesión Ordinaria del 147º Periodo Legislativo se desarrolló este jueves, bajo la presidencia del diputado Gustavo Hein.
En primer término, los legisladores dieron sanción definitiva al proyecto de ley venido en revisión que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en la Junta de Gobierno de El Solar y San Carlos, en distrito Alcaráz Segundo. Según se explicó, la medida apunta a regularizar la situación dominial del predio en el departamento La Paz.
Respecto al dictamen de Legislación General sobre la creación de la Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública Provincial, el cuerpo decidió su vuelta a comisión. El proyecto, remitido originalmente por el Poder Ejecutivo, será objeto de modificaciones antes de su tratamiento, que quedó fijado con preferencia para la próxima sesión.
Finalmente, los diputados aprobaron diversas resoluciones y declaraciones de interés vinculadas a distintos sectores de la provincia.
Homenajes
En el turno de los homenajes, se recordó el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora cada 24 de marzo. Sobre esta fecha se expresaron los diputados Fabián Rogel, Julia Calleros, Silvina Deccó, Enrique Cresto, Juan Manuel Rossi y Lorena Arrozogaray.
Además, la diputada María Elena Romero conmemoró el 26 de marzo como Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, subrayando la importancia de la concientización y los controles preventivos.
Para finalizar, el diputado Roque Fleitas realizó una reivindicación del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas, en homenaje a los excombatientes y a quienes perdieron la vida en el conflicto bélico.