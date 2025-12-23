La Cámara Baja entrerriana dio media sanción a la prórroga de la emergencia en obras públicas y viales
La Cámara de Diputados, presidida por Gustavo Hein, celebró este martes 23 la segunda Sesión Especial del día, correspondiente a la 12º del 146º Período Legislativo, en la que se otorgó media sanción al proyecto de ley que prorroga la vigencia de las Leyes Nº 11.138 y 11.177, que declaran la emergencia en obras públicas y viales en la provincia.
La iniciativa, remitida por el Poder Ejecutivo e incorporada como Expediente Nº 28.925, había obtenido dictamen favorable en la comisión de Obras Públicas y Planeamiento, que se reunió durante la mañana del mismo martes. En sus fundamentos, el proyecto señala que “el cúmulo de expedientes, los procedimientos sucesivos de aprobación y la posterior emisión de certificados de obra, determinan plazos prolongados que exceden los términos ordinarios previstos en la legislación vigente”.
Asimismo, la propuesta advierte que la falta de continuidad del régimen de emergencia implicaría “un riesgo para el interés público, al frustrar los mecanismos legales diseñados para la regularización de las obligaciones asumidas y comprometer la continuidad administrativa de la obra pública”.
Finalizado ese tratamiento, la Cámara también otorgó media sanción a una serie de proyectos analizados en la comisión de Legislación General, vinculados a declaraciones de utilidad pública y sujeción a expropiación, también remitidos por el Poder Ejecutivo. El primero de ellos responde al ordenamiento legal necesario para la ejecución de la obra “Pavimentación de Calzada Ruta Provincial A08 – Acceso a Villa Paranacito”.
En su rol de presidente de la comisión dictaminante, el diputado López defendió las iniciativas ante el pleno y sostuvo que estas leyes permitirán “optimizar las condiciones de transitabilidad de personas, bienes y servicios esenciales”. En la misma línea, fundamentó los proyectos que se trataron a continuación.
Uno de ellos, Expediente Nº 28.799, declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles afectados por la obra “Puente sobre Arroyo El Sauce”, en el departamento Gualeguaychú. El otro, Expediente Nº 28.800, establece idéntica declaración para los inmuebles necesarios para la obra “Puente sobre Arroyo El Desmochado”, en el departamento Tala.
En ambos casos, los diputados incorporaron un artículo modificatorio que faculta a la Dirección Provincial de Vialidad a “determinar en cada inmueble si existe la necesidad de expropiación total o parcial del bien y, en caso de que bastara la expropiación parcial, a determinar qué porción se expropiará”.