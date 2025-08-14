La Cámara Baja entrerriana aprobó la creación del Régimen de Consorcios Camineros Rurales y rindió homenaje al Cardenal Karlic
La Cámara de Diputados de Entre Ríos, presidida por Gustavo Hein, realizó este miércoles la decimosegunda sesión ordinaria del 146° periodo legislativo, en la que se aprobaron proyectos de ley y de declaración, ingresaron iniciativas y dictámenes de comisión, y se rindieron homenajes a figuras destacadas de la provincia, entre ellas el Cardenal Estanislao Esteban Karlic.
Uno de los temas centrales fue el proyecto de creación del Régimen de Consorcios Camineros Rurales, que busca mejorar el mantenimiento de la red vial a través del trabajo conjunto entre Estado, productores y vecinos, con controles y supervisión para garantizar transparencia. La diputada Noelia Taborda señaló que “si bien no soluciona todos los problemas de los caminos rurales, sí es una herramienta para optimizar su mantenimiento”.
La diputada Julia Calleros, autora de uno de los proyectos unificados, destacó que la propuesta forma parte de una política integral y del compromiso del gobernador con la ruralidad, señalando beneficios para la producción, educación, salud y seguridad. La iniciativa fue aprobada y remitida al Senado.
En la sesión también se aprobó la donación de un inmueble a la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde funciona la Facultad de Ciencias Económicas, y la modificación de la Ley N° 10.853 sobre Mancomunidades entrerrianas. La diputada María Elena Romero afirmó que el cambio permitirá mayor desarrollo, integración y soluciones conjuntas en temas como medio ambiente, inversiones y consorcios camineros. La diputada Gabriela Lena remarcó que no vulnera la autonomía municipal, ya que la participación del Ejecutivo será voluntaria y consensuada.
Asimismo, se trató el proyecto del Poder Ejecutivo que ratifica el decreto N° 4319/2023, declarando área natural protegida en modalidad “Reserva de usos múltiples” al Establecimiento Les Amis, en Enrique Carbó. El diputado Juan Rossi sostuvo que “es un ejemplo de que en Entre Ríos se puede producir de modo sustentable y conservar el medio ambiente”. Fue aprobado por unanimidad y enviado a Senadores.
Homenaje al Cardenal Karlic
La jornada tuvo un momento especial con la presencia del arzobispo de Paraná, Monseñor Raúl Martín, quien participó del homenaje al Cardenal Karlic, arzobispo de Paraná entre 1986 y 2003, fallecido el 8 de agosto. Se proyectó un video con imágenes y testimonios, y Monseñor Martín recordó sus enseñanzas citando al Papa Francisco: “Siempre hay que anunciar el Evangelio, con la vida primero y después con la palabra”.
Martín destacó el papel de Karlic durante la crisis del 2001 como representante de la Iglesia en la Mesa del Diálogo Argentino y como primer presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria, subrayando su humildad, lucidez y solidaridad. Legisladores como Fabián Rogel, María Elena Romero y Juan José Bahillo también lo recordaron emotivamente.
Otros homenajes fueron para Moisés Lebensohn (Rogel), los científicos del CONICET por su expedición submarina (Lena), el Club Atlético San José de Feliciano en su 120° aniversario (Romero), la Cooperativa Lucienville en su 125° aniversario (Bahillo), el médico Domingo Liotta (Lénico Aranda) y el Ejército Argentino por su expedición al Himalaya (Roque Fleitas).
Hein recibió al flamante arzobispo de Paraná, Monseñor Raúl Martín
Previo a la sesión, Gustavo Hein recibió a Monseñor Martín, quien asumió como arzobispo el 26 de julio. El prelado expresó su satisfacción por comenzar a conocer al pueblo entrerriano y destacó que Karlic “fue un hombre de encuentro, siempre accionando por el bien común”. Sobre Paraná, afirmó que encontró “un pueblo gentil, predispuesto y cercano a las necesidades de los demás”.