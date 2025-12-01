La Cámara Argentina de la Construcción admite que es grave la “paralización de la obra pública”
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción habló este lunes sobre la caída de la actividad, el impacto en el sector y la pérdida de puestos de trabajo. “Tuvimos una caída muy fuerte en el primer semestre de esta gestión hasta mediados del 2024, una caída muy grande de 25%”, contó Gustavo Weiss. El líder de Camarco atribuyó ello a una causa central: la paralización casi total de la obra pública.
“No veo que haya repunte de la actividad, siempre puede ocurrir algún repunte, pero ninguno que sea significativo. Si las cosas funcionan bien, la economía comienza a crecer, la actividad acompañará”, advirtió.
Además, expresó su preocupación también por la pérdida de puestos de trabajo que conlleva la paralización del sector. “Perdimos 120.000 puestos de trabajo directo”, puntualizó.
Si bien, Weiss defendió el rumbo económico de la gestión libertaria y el ajuste, le pidió al Gobierno pasar a “un ajuste fino”.
“Estamos de acuerdo con el camino, creo que hay que hacer ajustes. Pero hay que pasar de la motosierra al bisturí”, remarcó.
En ese sentido, habló de la necesidad de realizar una fuerte inversión en obra pública y en el sector privado en el desarrollo inmobiliario para que haya un desarrollo en el país.
“No hay ninguna posibilidad que el país se desarrolle en serio sin una fuerte inversión privada y estatal en infraestructura y vivienda”, sentenció.