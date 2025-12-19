La Cámara Alta de la Nación convocó a sesión especial para el viernes 26
La bancada La Libertad Avanza logró dictaminar el proyecto de Presupuesto 2026, que llegó al Senado con media sanción de Diputados, en la comisión de Presupuesto y Hacienda, en un trámite exprés tras la aprobación del miércoles en la madrugada.
El oficialismo reunió 11 de las 19 firmas y no incluyó el capítulo rechazado en la Cámara baja, debido a la rebeldía de senadores aliados que no aceptaron modificar el texto.
En la previa, se especulaba con la posibilidad de introducir cambios tras el rechazo de la derogación de la ley de Emergencia en Discapacidad y del financiamiento universitario, ambos contenidos en el capítulo 11. Sin embargo, la oposición aliada logró bloquear esos cambios, y el oficialismo cerró el dictamen sin modificaciones.
El presidente de la comisión, Ezequiel Atauche, celebró la medida desde su cuenta de X: “Estamos dando otro paso histórico hacia el orden fiscal para que cada argentino pueda vivir en un país estable”.
Expectativa en Diputados
La Cámara de Diputados aprobó la media sanción del Presupuesto 2026 y del proyecto de Inocencia Fiscal en una extensa sesión. Aunque la agenda del cuerpo ya no presenta temas pendientes, el oficialismo continuará trabajando en las próximas semanas.
El bloque libertario, liderado por Martín Menem, destacó que logró avanzar con la mayoría del presupuesto. Sobre el capítulo 11, que la oposición logró rechazar, reconocen que la redacción pudo no haber sido la adecuada o que el tiempo no alcanzó. En La Libertad Avanza valoraron la suba del mercado financiero tras la media sanción.
Respecto a los artículos rechazados, el oficialismo indicó que trabajará en modificaciones futuras o incluso en nuevas leyes que incluyan los contenidos descartados. Aunque el Senado firmó el dictamen sin cambios, no se descarta la introducción de ajustes en el recinto.
Para completar la sanción del Presupuesto, se reservaron dos fechas posibles: 29 o 30 de diciembre, antes del cierre del período de sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo. Se espera que las fiestas sean sin feriado en el Congreso.