La Caja de Jubilaciones y el STJER coordinan acciones para mejorar el sistema previsional
El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos (Cjper), Gastón Bagnat, mantuvo una reunión con autoridades del Superior Tribunal de Justicia (STJ) con el objetivo de avanzar en acciones conjuntas destinadas a optimizar el sistema previsional del Poder Judicial.
Durante el encuentro, se abordaron cuestiones vinculadas a resoluciones y ceses jubilatorios, así como otras temáticas que demandan una coordinación estrecha entre ambas instituciones. Asimismo, el STJ presentó una serie de propuestas que serán analizadas por la Caja en el marco de este trabajo conjunto.
“Estos espacios refuerzan el compromiso de ambas instituciones con la mejora continua del sistema previsional y con el fortalecimiento de los vínculos entre los organismos del Estado provincial”, expresó Bagnat tras la reunión.
Participaron por el STJ su presidente Leonardo Portela, la vicepresidenta Laura Soage, y los vocales Daniel Carubia, Claudia Mizawak, Miguel Giorgio y Carlos Tepsich. Por la Cjper también estuvo presente el secretario general David Farías.