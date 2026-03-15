La bronca de Franco Colapinto pese a su genial carrera: “Tuve mucha mala suerte”
Franco Colapinto fue décimo en una carrera en la que conductivamente brilló, pero se fue disconforme porque quería más. Tras cerrar su mejor faena conductiva en sus 28 carreras en Fórmula 1, no estaba contento. Y no está mal… Siempre hay que querer un poco más y el argentino sintió que la suerte no estuvo de su lado en el GP de China y que el décimo lugar final, que significó su primer punto con Alpine, tuvo sabor a poco.
“Obviamente fue bueno haber sumado puntos, pero triste por haberlo sumado de suerte por el problema de Max (Verstappen, quien abandonó con su Red Bull). Porque si no, no hubiera sumado. No es positivo haber quedado detrás de autos más lentos, tenía mucho graining, daños en el piso, la parte trasera derecha quedó toda rota. tenia un agujero grande en el piso. Tuve mucha mala suerte, no por el toque con Esteban (Ocon), quien me pidió perdón, está todo bien”, explicó Franco.
️ EL ENOJO DE COLAPINTO
Después de cruzar la meta, Franco siguió una vuelta y se lamentó en su Alpine: le pegó al volante y no ocultó su bronca por no terminar más adelante en el #ChineseGP.
El argentino sumó un punto.
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— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 15, 2026
“Da bronca arrancar con estrategia distinta, una largada muy buena, paso muchos, estoy adelante y después ponen auto de seguridad por un coche que se queda parado. ..En Australia necesitábamos auto de seguridad y pusieron virtual por un auto prendiéndose fuego y acá lo pusieron por cualquier cosa. Me da bronca tener mala suerte, que cada vez que estoy para hacer algo bueno haya algo que me frene. Fue una de las mejores carreras, haciendo todas las vueltas, largando con goma más dura y avanzando un montón, para que después se vaya todo. Es lo que hay, hay que buscar performance, el graining con goma media en la delateras fue un desastre”, agregó el argentino.
️ FRANCO IGUAL SE QUEDÓ CON BRONCA
Colapinto fue décimo, sumó un punto y contó sus sensaciones después del #ChineseGP. ¿Hubo mala suerte?
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Colapinto continuó con su relato y en esa falta de suerte también puso a la clasificación, en la que se quedó afuera de Q3 por solo cinco milésimas. “Lo di todo y cuando no salen las cosas da bronca. Ayer en qualy fue lo mismo, pero es parte de F1”. Después hizo referencia al dueño con Carlos Sainz en la parte final, a quien finalmente no pudo alcanzar para quedar noveno: “Con Carlos me quedé caliente que me ganó, tenía ganas de tirarme con todo por cualquier lado, e iba a hacer cagadas y quedar los dos tirados. Por suerte no lo hice. Es lo que hay, vamos a Japón, pista que no conozco, ojalá con mejor auto para estar más adelante y más cerca de Pierre”, cerró.