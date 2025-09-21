La bronca de Franco Colapinto en Bakú contra su excompañero de Williams
Franco Colapinto cerró un frustrante Gran Premio de Azerbaiyán con un 19° puesto y varios cruces por radio con su ingeniero de Alpine. El piloto argentino se quejó por el toque de Alex Albon, que dañó su auto y lo relegó en la clasificación.
El paso del piloto argentino por Bakú dejó varias comunicaciones con su ingeniero de pista, Stuart Barlow, que reflejaron tanto la frustración por el rendimiento del Alpine como su agradecimiento hacia el equipo.
Antes de la salida, Colapinto valoró el esfuerzo de los mecánicos tras el accidente en clasificación: “Gracias, chicos, por todo el esfuerzo. Fue una noche larga. Muchas gracias por el trabajo duro con el auto. Ojalá tengamos una buena”.
En la vuelta 17, el argentino ingresó a boxes y al reincorporarse fue golpeado por Alex Albon en la curva 5. El contacto le provocó un trompo, daños en el alerón delantero y pérdida de ritmo. “Oh, me chocaron otra vez”, reclamó Colapinto. “Vamos… no tenía dónde ir…”, agregó, molesto por el accionar de su excompañero. Barlow, rápidamente intentó calmarlo: “Eso fue un mal movimiento. Vamos a enfocarnos”. El incidente terminó con sanción de 10 segundos y dos puntos en la Superlicencia para Albon.
@FranColapinto se mostró muy molesto en la radio con el equipo tras el toque provocado por Alex Albon.#F1 #AzerbaijanGP #Colapinto pic.twitter.com/7ZOLTmavtK
— Carburando (@CarburandoTV) September 21, 2025
El ingeniero le advirtió a Colapinto: “Veo un par de puntos perdidos en el lado izquierdo del ala delantera”. El argentino respondió resignado: “¿Podemos reportar esto, por favor?”. La falta de carga aerodinámica y el desgaste de los neumáticos condicionaron el resto de su carrera.
Ya en el tramo final, Alpine autorizó a Colapinto a pelear la posición con su compañero Pierre Gasly, que venía con gomas más frescas: “Tenemos libertad para correr. Por favor, mantenlo limpio”, le dijeron desde el box. Finalmente, el francés superó al argentino en la recta principal en la vuelta 50 y terminó 18°, mientras Colapinto fue 19°.
Al completar las 51 vueltas, Barlow lo felicitó pese al mal resultado: “No hiciste nada mal, lo de Albon nos costó mucho tiempo. Creo que manejaste muy bien”. Colapinto respondió: “Sí, empujé todo lo que pude. Perdí mucha carga aerodinámica. Pero hoy demostré que di lo mejor de mí”.