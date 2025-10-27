La Biblioteca Provincial celebra 51 años con entrega de premios y la inauguración del Patio-Jardín Ana María Garasino
La Biblioteca Provincial de Entre Ríos celebrará sus 51 años de vida institucional con un evento que reunirá a la comunidad este viernes 31 de octubre a las 18, en su sede de Alameda de la Federación 278, Paraná.
La jornada incluirá la entrega de los premios del concurso literario provincial Juan L. Ortiz y la inauguración del Patio-Jardín Ana María Garasino, un nuevo espacio destinado al encuentro y la expresión cultural.
Dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, la Biblioteca Provincial se ha consolidado como referente en la promoción de la lectura y la difusión de la literatura entrerriana. Además de sus servicios permanentes, desarrolla ciclos itinerantes que ponen en valor la producción de autores locales en distintos puntos de la provincia.
El acto de este viernes incluirá lecturas compartidas, reconocimientos a escritores y escritoras galardonados, y la presentación formal del renovado espacio verde. El Patio-Jardín Ana María Garasino lleva el nombre de la destacada novelista entrerriana (1898-1986), en homenaje a su aporte a las letras de la región.
El proyecto de recuperación del patio nació como una iniciativa conjunta entre la Dirección y el personal de la Biblioteca, ante la necesidad de recuperar el espacio deteriorado y preservar el patrimonio bibliográfico.
La puesta en valor incluyó tareas de limpieza, acondicionamiento e instalación de un deck-escenario, que permitirá realizar actividades culturales, lecturas, talleres, presentaciones de libros y encuentros literarios. De esta manera, la Biblioteca reafirma su rol como un centro activo de producción y disfrute cultural.
La Secretaría de Cultura invita a toda la comunidad a participar de esta celebración que combina memoria, literatura y nuevos proyectos, fortaleciendo el vínculo entre la Biblioteca y su entorno.
Premios del Concurso Literario Juan L. Ortiz
- Primer premio: Daniel González Rebolledo (Gualeguay)
- Segundo premio: Claudia Evangelina Brescacin (Gualeguaychú)
- Tercer premio: Daniel Gustavo Pessarini (Federación)
Menciones especiales:
- Primera mención: Sofía González (San Salvador)
- Segunda mención: Ernesto Mario Massimini (Paraná)
El jurado estuvo integrado por Alejandro Bekes, Juan Meneguín y Alfonsina Kohan.