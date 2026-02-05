La Biblioteca del Congreso confirmó que “Gonzalito” sigue siendo empleado mientras está imputado en la causa Kueider
Daniel González, alias «Gonzalito» o «Pajarito», continúa siendo trabajador de la Biblioteca del Congreso de la Nación (BCN), según pudo establecer Infobae a través de un pedido de acceso a la información pública. Su nombre figuraba en la web oficial como parte de la planta, y el organismo lo confirmó formalmente. Para la Justicia, su rol fue clave como pantalla para ocultar el crecimiento patrimonial irregular del ex senador Edgardo Kueider.
“Al día 22 de enero de 2026, el agente Rodolfo Daniel González es empleado de esta institución y revista en la Planta Permanente en la categoría A-06 del escalafón”, respondió la BCN ante el requerimiento.
«Gonzalito» está imputado en la causa que tramita en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien lo considera parte de una “asociación o banda” destinada a cometer ilícitos. Entre los delitos investigados figura lavado de activos.
Suspendido y sin sueldo
La Biblioteca del Congreso aclaró que González no percibe salario. “El agente se encuentra, desde el día 4 de abril de 2025, suspendido, sin prestación de servicios ni percepción de haberes”, detalló el organismo.
La medida se adoptó “en virtud de un sumario administrativo en curso en esta Biblioteca del Congreso, relacionado con la causa judicial”.
Además, la BCN informó que en marzo de 2025 González se encontraba con licencia por enfermedad prolongada. Ese mismo mes, en el marco de allanamientos ordenados por Arroyo Salgado, fue detenido y alojado en Ezeiza. En julio, la Cámara Federal de San Martín revocó su prisión preventiva y recuperó la libertad.
La Biblioteca del Congreso de la Nación depende de ambas cámaras legislativas y es administrada por una comisión de diputados y senadores. La última conformación tuvo mandato hasta diciembre de 2025 y fue presidida por la senadora Luisa Ávila.
El vínculo con Kueider y el rol en Betail SA
González ingresó como empleado de la BCN a principios de siglo. Cuando Kueider asumió como senador en diciembre de 2019, lo llevó a trabajar a su despacho. Allí comenzó una relación con dos dimensiones: una formal y otra privada.
En lo público, González quedaba adscripto al despacho del senador y no debía cumplir horarios en la BCN. En lo privado, debía “poner el rostro” como presidente de Betail SA, una firma que Kueider adquirió ese mismo mes.
«Gonzalito» figuraba como dueño del 50% de las acciones y presidente de la sociedad. Luego ese lugar lo ocupó Javier Rubel, primo de Kueider, pero tras un escándalo judicial en Concordia, González volvió a ocupar ese rol.
Además, la camioneta Chevrolet Trailblazer en la que Kueider fue detenido en Paraguay estaba a nombre de González. En ese vehículo trasladaban más de USD 200 mil sin declarar junto a Iara Guinsel. Por ese hecho, Kueider será juzgado en abril en Asunción por contrabando en grado de tentativa. El Estado paraguayo incautó el dinero y el rodado.
Betail SA como “pantalla”
El fiscal federal Federico Domínguez, a quien Arroyo Salgado delegó la instrucción, sostuvo que Betail SA era “una fachada, una pantalla”.
Según la investigación, entre marzo de 2021 y agosto de 2023, Kueider adquirió departamentos y cocheras en un edificio de lujo de Paraná que fueron registrados a nombre de la firma.
Para justificar esos movimientos, se simularon préstamos de Estructuras Financieras SA, empresa que desconoció esas operaciones. La hipótesis fiscal sostiene que esta ingeniería se montó porque Kueider no registraba ingresos legales suficientes para afrontar esas compras.
Datos de AFIP (hoy ARCA) indican que el ex senador declaró ingresos salariales por $4.114.023 en 2021, $6.704.690 en 2022 y $16.757.765 en 2023, montos que no alcanzan al 50% del valor de los inmuebles adquiridos.
Otras sociedades y movimientos de dinero
La investigación también detectó que González y su pareja, Adriana Crucitta, compartían la sociedad Peninsular Sudamericana SAS. A través de esa figura, se transfería dinero hacia Betail SA.
Según la hipótesis fiscal, Iara Guinsel utilizaba esos fondos para pagar expensas y servicios de los departamentos, con el objetivo de simular que ejercía la administración de los inmuebles y ocultar la verdadera titularidad.