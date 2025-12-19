Viví 25 de Mayo: La Bersuit tocará a las 20 horas
La Bersuit se presentará este jueves a las 20 horas en el escenario principal de Viví Paseo 25 de Mayo, en el marco de una propuesta comercial, gastronómica y cultural que se desarrolla sobre la histórica arteria del centro de Paraná. El recital será con entrada libre y gratuita y contará además con la participación de Roze, LC Kumbia y la Asociación Litoraleña de Blues, entre otros artistas.
La actividad es organizada por comerciantes de la zona, con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y del Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur), y busca potenciar el movimiento cultural y comercial en uno de los corredores más tradicionales de la ciudad.
Viví Paseo 25 de Mayo es una iniciativa impulsada por los comercios de la avenida, que cuenta con el respaldo del municipio y está destinada a familias, vecinos y vecinas de Paraná, así como también a excursionistas y visitantes que llegan al centro en el marco de las celebraciones de fin de año y la agenda cultural navideña.
La propuesta combina espectáculos en vivo, actividades recreativas y una amplia oferta gastronómica y comercial, consolidándose como un espacio de encuentro para la comunidad y de promoción del comercio local.