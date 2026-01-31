La Batalla de Caseros se conmemorará con música, historia y cultura en el Palacio San José
Este martes 3 de febrero, desde las 17.30 y con entrada libre y gratuita, el Palacio San José albergará una propuesta cultural que combinará música, historia y expresiones artísticas para recordar la Batalla de Caseros. La actividad es organizada por el Gobierno de Entre Ríos.
La conducción del evento estará a cargo de Santiago Miguel Rinaldi, con la participación de Roberto Romani. Sobre el escenario se presentarán DJ Nico Herrera, Fabián Galarraga junto al Conjunto Itay, intervenciones de danza contemporánea y un show de impacto, el Ensamble Chamamé Entrerriano —integrado por músicos de reconocida trayectoria en la provincia— y Suma Paciencia, banda uruguayense de rock y reggae con amplia trayectoria.
La propuesta artística invita a compartir distintas expresiones de la cultura entrerriana que combinan tradición y actualidad en una puesta de calidad. Además, habrá propuestas gastronómicas para el público asistente. Desde la organización recomiendan llevar sillones o reposeras para mayor comodidad.
La conmemoración será encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, quien firmará con Nación un acuerdo de colaboración para la puesta en valor del Palacio San José.
La invitación está abierta a toda la comunidad para participar de una jornada que busca celebrar la identidad provincial en uno de los sitios históricos más emblemáticos de Entre Ríos.