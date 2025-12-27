La banda británica anunció el deceso de Perry Bamonte
Perry Bamonte, músico y multiinstrumentista de la banda británica The Cure, falleció este viernes a los 65 años, según informó el grupo a través de un comunicado publicado en su sitio web oficial.
“Con enorme tristeza confirmamos el fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte, quien falleció tras una breve enfermedad en su casa durante las fiestas de Navidad”, señala el mensaje difundido por la banda.
Nacido en Londres en 1960, Bamonte inició su carrera musical a los 19 años como bajista. Junto al baterista Paul Langwith, integró el dúo de guitarras The Plan, conformado también por Robert Marlow y Vince Clarke, quien más tarde sería miembro de Depeche Mode, Yazoo y Erasure.
Antes de su incorporación formal a The Cure, Bamonte se desempeñó como asistente personal y técnico de guitarra de Robert Smith durante la gira de 1984. Tras colaborar con el grupo entre 1984 y 1989, se sumó oficialmente a la banda en 1990, convirtiéndose en una pieza clave de su formación durante más de una década.
Desde la banda lo describieron como “tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo”. Durante su etapa en The Cure, participó en los discos Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, Acoustic Hits y The Cure, aportando guitarra, bajo de seis cuerdas y teclados. Además, se presentó en más de 400 conciertos a lo largo de 14 años.
En 2005, Bamonte dejó la banda para dedicarse a la ilustración y a la pesca con mosca, aunque regresó de manera puntual en 2019, con motivo de la incorporación de The Cure al Salón de la Fama del Rock & Roll. Finalmente, volvió a integrarse en 2022 para la gira mundial “Shows of a Lost World”.
“Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia, le echaremos mucho de menos”, concluye el comunicado oficial del grupo.