La Bancaria rechaza la reforma laboral y se solidariza con Guillermo Moreno
El plenario de La Bancaria manifestó su rechazo enérgico a toda reforma laboral que implique pérdida de derechos, al considerar que el proyecto impulsado por el Gobierno “busca destruir el salario”. En un documento aprobado por los delegados, el sindicato afirmó: “Ni un paso atrás frente al ajuste y la entrega”.
“Frente al avance de medidas que intentan imponer una reforma laboral y previsional regresiva, destruir el salario, privatizar la banca pública y ajustar sobre trabajadores y jubilados, desde La Bancaria reafirmamos nuestro compromiso de lucha, organización y resistencia”, señaló el gremio.
El sindicato, encabezado por Sergio Palazzo, destacó su defensa irrestricta de la Banca Pública, considerada un pilar del desarrollo nacional, y rechazó “la voracidad privatizadora del poder económico, que destruye el patrimonio del pueblo argentino”.
El documento, firmado por Palazzo —diputado nacional por Unión por la Patria— remarca que el pueblo argentino “ha demostrado a lo largo de la historia que sabe levantarse ante cada embestida del poder económico”, y subraya: “hoy una vez más estaremos en la primera línea defendiendo los derechos conquistados”.
Además, La Bancaria expresó su solidaridad con Guillermo Moreno, a quien consideran “víctima de una condena política dictada por una Justicia que persigue y busca disciplinar a quienes se enfrentan al poder real”. El sindicato cuestionó que, mientras se condena a dirigentes como Moreno, se mantienen impunes casos graves como el espionaje a los familiares del ARA San Juan durante la gestión de Mauricio Macri.