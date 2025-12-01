La avalancha de importaciones y la caída de la demanda infantil pone en jaque a la industria del juguete en Argentina
La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) alertó sobre la grave crisis que atraviesa el sector por la avalancha de productos importados durante el último año, que se suma a transformaciones demográficas profundas y cambios culturales en la forma de jugar.
Los fabricantes de juguetes argentinos no solo advierten sobre el ingreso sin freno de productos importados, sino que también explican que desde 2015 la tasa de fecundidad descendió de 2,4 a 1,4 hijos por mujer, lo que representa una caída del 42%, “reduciendo estructuralmente la población infantil y la demanda potencial de juguetes”.
En forma paralela, “la creciente exposición a pantallas y dispositivos digitales desde edades cada vez más tempranas compite con el juego físico, creativo y social, desplazando tiempo e interés por el juguete tradicional”.
“Al mismo tiempo, se registra un fuerte incremento de importaciones, compras puerta a puerta y contrabando, en un contexto de transición normativa en materia de seguridad del juguete que genera incertidumbre tanto para el sector como para las familias”, dijo la entidad en un comunicado.
Pero la duplicación de las importaciones es lo que tiene en jaque al sector. Entre enero y octubre, las importaciones de juguetes alcanzaron 91,3 millones de dólares y 17,5 millones de kilos, con un incremento interanual del 59,5% en valores y del 94% en volumen. China explica el 85,7% del valor y el 94,4% del volumen importado.
El presidente de la CAIJ, Matías Furió, explicó: “En un año pasamos de 199 a 530 importadores de juguetes, de 9 millones a 17,5 millones de kilos importados y, con el consumo en caída, una avalancha sin precedentes”.
Este año, 530 empresas importaron juguetes —331 más que en 2024—, evidenciando un ingreso masivo de nuevos operadores. El 52% del volumen corresponde a productos de menos de USD 3 FOB por kilo, confirmando una avalancha de artículos de muy bajo costo, muchos de ellos subvaluados o declarados por debajo de su valor real.
Además, Furió enfatizó: “A pesar de la alineación con Occidente, China pasó a explicar casi el 95% del volumen importado. La concentración es la más alta de los últimos 20 años”.
Si se incluyen juegos de mesa, artículos de aire libre y artículos de fiesta, el volumen total asciende a 28,4 millones de kilos. Con estos niveles, 2025 se perfila como el año de mayor ingreso de productos en dos décadas, incluso por encima del pico de 2018, pero con una diferencia crítica: el consumo está cayendo.