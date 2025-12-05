La ausencia de Messi marcó el sorteo del Mundial 2026 en Washington
Este viernes llega finalmente el día del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, un evento que se desarrolla en Washington, Estados Unidos, y que reúne a figuras destacadas del fútbol, la política y el espectáculo, desde Gianni Infantino hasta Donald Trump. Sin embargo, la atención no estuvo puesta solo en las personalidades presentes, sino especialmente en la ausencia de Lionel Messi, que generó más repercusión que cualquier otra aparición en la ceremonia que define el camino inicial de las selecciones en la próxima Copa del Mundo.
El capitán argentino no viajó para representar al equipo. En su lugar, la delegación está encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y Lionel Scaloni, quienes seguirán de cerca cada instancia del sorteo.
La decisión de Messi responde a un compromiso deportivo impostergable. El Inter Miami, su club en la MLS, disputará este sábado a las 16:30 la final ante Vancouver Whitecaps, uno de los partidos más importantes del fútbol norteamericano. Por este motivo, el rosarino optó por permanecer en Estados Unidos para enfocarse en la definición del título.
No es la primera vez que el capitán argentino no participa de un sorteo mundialista. Tampoco asistió al de Qatar 2022, ya que debía cumplir compromisos con el PSG, una situación habitual entre futbolistas en actividad.
Qué dijo Messi antes del sorteo del Mundial 2026
En la previa del evento, Messi analizó las posibilidades de la Selección argentina de volver a luchar por el título, como lo hizo en Qatar 2022. En diálogo con ESPN, destacó que el equipo mantiene “la misma ambición y compromiso” que lo llevó a la consagración.
“Es un grupo que lo va a volver a intentar, lo va a dejar todo y va a pelear”, aseguró en un adelanto de la entrevista con SportsCenter por el 25° aniversario del programa. De todos modos, advirtió que en un Mundial los detalles pueden definir partidos y que cualquier rival puede complicar incluso al conjunto más sólido.
Messi también recordó lo vivido en la última Copa del Mundo, en la que Argentina debió resolver por penales los duelos ante Países Bajos y Francia. Allí emergió la figura de Emiliano Martínez, aunque el capitán fue claro: “Podés llegar a los penales y no ganar”. Subrayó, además, que conquistar un Mundial es “muy difícil” y que incluso jugadas mínimas —como un tiro en el palo— pueden cambiar el destino de un equipo.
Quiénes representarán a la Argentina en el sorteo del Mundial 2026
Aunque Messi no forme parte de la comitiva, la delegación albiceleste viajó completa a Washington. El entrenador Lionel Scaloni, su cuerpo técnico —incluido Pablo Aimar—, los preparadores físicos y dirigentes de la AFA, liderados por Claudio Tapia, serán los encargados de presenciar la ceremonia.
El evento comenzará a las 14 (hora argentina) y marcará el inicio del nuevo sueño: el desafío de defender la corona alcanzada en Qatar 2022.