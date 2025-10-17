La ATER y la Municipalidad de Seguí abrirán nuevas oficinas para mejorar la atención al contribuyente
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y la Municipalidad de Seguí firmaron un convenio de colaboración para la apertura de nuevos despachos donde los vecinos podrán realizar gestiones de planes, consultas de deudas, presentación de reclamos y otros servicios del organismo provincial.
El acuerdo fue rubricado por el director ejecutivo de la ATER, Jesús Korell, y el intendente de Seguí, Edgardo Müller, en el marco de las políticas impulsadas por el gobernador Rogelio Frigerio para fortalecer la cooperación entre el Estado provincial y los gobiernos locales.
La nueva receptoría municipal funcionará en dependencias del municipio y ofrecerá atención directa a los contribuyentes. Además, desde la ATER se brindará asesoramiento técnico, respaldo operativo y capacitaciones al personal local para garantizar una atención eficiente.
“Esta iniciativa forma parte del proceso de modernización y descentralización que llevamos adelante para que cada entrerriano tenga acceso cercano, rápido y eficiente a los servicios de la ATER”, expresó Korell. Y agregó: “Trabajar junto a los intendentes y sus equipos mejora la gestión tributaria y refuerza el vínculo del Estado con los contribuyentes”.
Por su parte, el intendente Müller celebró la apertura de las nuevas oficinas: “Para Seguí es un paso importante. Nuestros vecinos podrán realizar sus trámites con más comodidad, con atención directa y un mejor acompañamiento en la búsqueda de soluciones. Es una herramienta que fortalece la relación entre el municipio, la provincia y los contribuyentes”.
Del acto participaron también la directora de Relación con el Contribuyente de la ATER, María Liz Rodríguez Arestico, y la subsecretaria de Administración Económica y Finanzas del municipio, Analía Viola.