La Asociación Federal de Raíces Criollas expulsó al Chaqueño Palavecino tras su participación con Milei en Jesús María
La participación del Chaqueño Palavecino junto al presidente Javier Milei en el Festival Nacional de la Doma y el Folklore de Jesús María continúa generando repercusiones y debate dentro del ámbito cultural y folklórico.
A través de Lape Club Social, la Asociación Federal de Raíces Criollas anunció la expulsión del cantante del organismo, una decisión que reavivó tensiones y posturas contrapuestas en el mundo del folklore argentino.
La medida fue oficializada mediante un comunicado, en el que la entidad sostuvo que la actuación del artista en un acto popular junto al mandatario nacional resulta “incompatible con la esencia criolla”, de acuerdo con los principios y lineamientos que la organización afirma sostener desde su creación.
En el texto difundido, la conducción de la Asociación remarcó que históricamente mantuvieron una posición vinculada a las expresiones populares y a las luchas sociales, y alejada de los espacios de poder.IP
“Nuestros valores históricos están del lado del pueblo, no del poder”, afirmaron desde la entidad, dejando en claro que la imagen del artista junto al Presidente no fue interpretada como un hecho aislado, sino como una contradicción con el movimiento cultural y simbólico que representan.