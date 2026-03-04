La Asociación Empresaria Argentina exhorta a Milei a que promueva “un diálogo constructivo y respetuoso entre el Gobierno y el sector privado”
La Asociación Empresaria Argentina, integrada por los dueños y CEO de las principales empresas del país destacó el rol que tiene el sector privado, y aconsejó al Gobierno a promover un diálogo “constructivo y respetuoso”, obviamente haciendo alusión al discurso del presidente Javier Milei en la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación.
“Desde AEA siempre hemos destacado el papel central que desempeñan las empresas privadas en el desarrollo económico y social de las sociedades modernas. Son las empresas privadas las principales responsables de la producción de la mayor parte de los bienes y servicios, de la generación de empleo, de las exportaciones, así como de contribuir a sostener mediante el pago de impuestos el funcionamiento del Estado”, indicaron.
“Para que dichas empresas puedan desempeñar plenamente su rol, es necesario seguir avanzando en el proceso de estabilización de la economía que permita generar las condiciones para el crecimiento sostenido”, consignaron desde la AEA, y precisaron consignas: “Equilibrar las cuentas públicas, evitar la emisión monetaria espuria, reducir paulatinamente la participación del gasto público en el PBI, y continuar disminuyendo la presión tributaria sobre el sector formal, son todas medidas que valoramos como muy positivas, y que fueron postergadas durante años”.
“Adicionalmente, para avanzar hacia un crecimiento sostenido, es indispensable promover un diálogo constructivo y respetuoso entre el Gobierno y el sector privado de modo de remover los obstáculos al desarrollo, así como de generar condiciones cada vez más favorables para la concreción de inversiones productivas en diferentes sectores de la actividad económica”, concluyeron desde la Asociación Empresaria Argentina.