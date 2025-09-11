La Asociación Bancaria actualizó salarios tras conocerse la inflación: el sueldo inicial superará $1.900.000
Un día después de que se difundiera el índice de inflación de agosto, que fue del 1,9%, la Asociación Bancaria anunció una nueva actualización salarial: el sueldo inicial del sector pasará a ser de $1.930.971,08. La medida se enmarca en la cláusula de actualización automática vigente en la actividad.
Según informó el gremio conducido por Sergio Palazzo, la suba impactará en “todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas”, acumulando en lo que va de 2025 un 19,5% sobre los salarios de diciembre de 2024.
El comunicado aclaró que el retroactivo correspondiente se pagará junto con los sueldos de septiembre, y destacó: “Desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores bancarios continúen preservando el poder adquisitivo de sus salarios”.
Tras el ajuste, el salario inicial bancario de agosto será de $1.876.720,94, al que se sumará un adicional por participación en las ganancias de $54.250,14, alcanzando así los $1.930.971,08.
Además, se fijó que el bono por el Día del Bancario será de $1.673.031,80, con posibilidad de futuras actualizaciones. Cabe señalar que la paritaria bancaria se negocia por fuera de la pauta salarial del 1% establecida por el Ministerio de Economía.
El acuerdo que habilita esta modalidad de actualización fue suscripto entre La Bancaria, la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y el Banco Central (BCRA).
Acuerdo de Camioneros con el Ministerio de Capital Humano
Por otra parte, el Sindicato de Camioneros alcanzó un convenio con la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, que prevé un incremento salarial escalonado: 1,2% en septiembre; 1,1% en octubre; y 1% mensual entre noviembre y febrero.
El entendimiento también incluye una suma no remunerativa de $25.000 por única vez, que se abonará este mes y que se incorporará al básico en octubre por un valor de $22.000.
Desde la cartera laboral destacaron que “este acuerdo refleja compromiso y acompañamiento de los actores involucrados con la estabilidad económica”, al tiempo que reafirmaron la importancia de fortalecer un mercado laboral sólido y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.