La Argentina que Milei no ve: 520 suspensiones y paralización total de uno de los principales aserraderos del país
La Forestadora Tapebicuá paralizó por completo por 30 días la actividad en su planta lo que implicó 520 suspensiones de personal, al que además, adeudan salarios y el medio aguinaldo. Una de las principales empresas de la localidad de Virasoro suma así un nuevo capítulo en la forestoindustria de Corrientes, que agrava la incertidumbre laboral en la región.
La decisión, que comenzó a regir este 8 de agosto, responde a una crisis financiera que la firma arrastra desde hace meses y que ya había puesto en riesgo la continuidad de sus operaciones. Según trascendió en medios locales, la empresa mantiene salarios de julio y el medio aguinaldo sin pagar, y enfrenta un embargo judicial sobre una de sus cuentas.
Todo el personal fue convocado a la planta para recibir la notificación oficial del parate temporal. El aserradero, pieza clave en la economía local, quedará completamente inactivo, y como se mencionó, ello golpeará no solo a los empleados, sino también a proveedores y comercios de la zona que dependen de su actividad.
Desde el sindicato maderero advirtieron que el conflicto gremial-empresarial podría escalar, si no se cumplen los compromisos salariales y se levanta el embargo.
La industria forestal es uno de los pilares productivos de Corrientes, con fuerte concentración en Virasoro, Santo Tomé y zonas aledañas.
Economistas locales advierten que una prolongación de la suspensión podría provocar la pérdida definitiva de puestos de trabajo y una merma significativa en la recaudación municipal y provincial.
En el corto plazo, la reactivación de la planta dependerá de acuerdos judiciales y financieros que permitan levantar el embargo y obtener capital de trabajo para retomar la producción. Asimismo, el sindicato no descarta medidas de fuerza si no se regularizan los salarios en los próximos días.
La Forestadora Tapebicuá pertenece al grupo que integra Celulosa Argentina, que también mantiene paralizadas sus plantas papeleras en Capitán Bermúdez y Zárate.