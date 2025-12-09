“La Argentina está en la dirección correcta”, destacó Rogelio Frigerio en adhesión a la nueva baja de retenciones
El gobernador Rogelio Frigerio destacó hoy la decisión del Gobierno nacional de reducir nuevamente las retenciones, al considerar que “es un paso más en el rumbo correcto para aliviar la carga sobre quienes producen, mejorar la competitividad y darle aire a nuestras economías regionales”.
Frigerio celebró la decisión del Gobierno nacional de volver a bajar las retenciones, y remarcó que: “Para provincias productivas como la nuestra, cada punto menos se traduce en más inversión, más actividad y más empleo privado”.
Celebro la decisión del Gobierno Nacional de volver a bajar las retenciones. Es un paso más en el rumbo correcto: aliviar la carga sobre quienes producen, mejorar la competitividad y darle aire a nuestras economías regionales.
Para provincias productivas como la nuestra, cada…
— Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) December 9, 2025
Al mismo tiempo, sostuvo que: “Este es un avance importante, la Argentina tiene que seguir en esta dirección hasta poder eliminarlas definitivamente”.
Finalmente, el gobernador reiteró que: “Desde Entre Ríos vamos a acompañar cada medida que potencie al campo y a las economías regionales. Estamos en la dirección correcta”.